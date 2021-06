« Délire paranoïaque »: Pékin fulmine alors que le Sénat américain adopte un énorme projet de loi sur la technologie anti-Chine

La commission des affaires étrangères de l’Assemblée populaire nationale, le parlement chinois, a fustigé mercredi la nouvelle législation américaine, accusant Washington de chercher à saper les « droit légitime au développement par la technologie et le découplage économique ».

La législation est « plein de mentalité de guerre froide et de préjugés idéologiques », et le parlement chinois exprime « forte indignation et opposition résolue » à cela, a déclaré le comité dans un communiqué diffusé par les médias d’État chinois.

Le projet de loi montre que l’illusion paranoïaque de l’égoïsme a déformé l’intention initiale d’innovation et de concurrence.

La nouvelle législation, officiellement connue sous le nom de Loi américaine sur l’innovation et la concurrence, a été adoptée par le Sénat mardi. Le projet de loi, qui est devenu l’un des projets de loi industriels les plus importants de l’histoire des États-Unis, a reçu un large soutien bipartite et a été adopté 68-31. Après avoir obtenu l’approbation du Sénat, le projet de loi se dirige maintenant vers la Chambre des représentants.

Le projet de loi autorise environ 190 milliards de dollars pour renforcer la technologie et la recherche américaines, ainsi que quelque 54 milliards de dollars pour augmenter la production et la recherche sur les semi-conducteurs et autres équipements de télécommunications.

« Si nous ne faisons rien, nos jours en tant que superpuissance dominante pourraient prendre fin. Nous ne voulons pas laisser ces jours se terminer sous notre surveillance. Nous ne voulons pas voir l’Amérique devenir une nation moyenne au cours de ce siècle », a déclaré l’un des co-sponsors de la loi, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

En plus de donner un grand coup de pouce à la recherche et au développement américains, la législation contient également un large éventail de dispositions explicites anti-Chine. À savoir, il interdit le téléchargement de l’application de médias sociaux chinois TikTok sur les appareils émis par le gouvernement, ainsi que le blocage de l’achat de drones fabriqués par des entreprises liées au gouvernement chinois.

La législation aborde également des questions relativement éloignées des grandes technologies, telles que permettre aux diplomates et aux militaires taïwanais d’afficher les drapeaux de l’île et de porter des uniformes tout en menant des affaires officielles aux États-Unis. Taïwan est considéré par Pékin comme faisant partie intégrante du pays, et la Chine a accusé à plusieurs reprises Washington de s’ingérer dans ses affaires intérieures et de violer la politique dite d’une « Chine unique ».

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !