Les panélistes de « The Five », Katie Pavlich et Greg Gutfeld, ont déchiré leur collègue Jessica Tarlov après avoir évoqué le meurtre d’un enfant de six ans alors qu’elle défendait le discours du président Joe Biden.

Biden s’est exprimé depuis le Bureau Ovale jeudi soir, annonçant une demande d’aide de 100 milliards de dollars pour Israël et l’Ukraine. Les États-Unis ont envoyé plus de 100 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis l’invasion russe le 24 février 2022. (EN RELATION : Le département d’État Spox demande à Israël d’autoriser l’aide humanitaire à Gaza, mais admet que le Hamas pourrait la voler)

MONTRE:



« Je pense qu’il est vraiment important que lui et moi sachions que c’était un point de friction majeur que nous aborderons également dans le prochain bloc, que le président Biden a non seulement dénoncé l’antisémitisme, mais a parlé d’islamophobie et Greg dit : nous devons vivre dans le présent et je suis d’accord avec vous », a déclaré Tarlov. « Je l’ai dit plusieurs fois par jour, nous devons commencer chaque conversation par ce que le Hamas a fait à Israël. Mais après le 11 septembre, non seulement nous commettons d’énormes erreurs militaires, mais nous en avons aussi commis chez nous. »

« Nous avons envoyé des policiers dans les mosquées et surveillé ces gens. Nous avons procédé à un profilage racial jusqu’au bout et traité la population musulmane modérée de ce pays comme si elle était sur le point d’être arrêtée pour un crime qu’elle n’avait pas commis », a poursuivi Tarlov. « Et je ne veux pas répéter cela, et il y a un garçon palestino-américain de six ans qui a été assassiné à cause de l’islamophobie dans ce pays. »

Gutfeld a contesté les commentaires de Tarlov, soulignant que les « laissés fous » étaient présents dans plusieurs institutions.

«Vos fous sont basés dans des structures universitaires, des établissements médicaux maintenant, des médias de divertissement. Ce cinglé unique, qui devrait être condamné à mort pour avoir tué un enfant musulman, est un fou », a déclaré Gutfeld. « Mais il ne fait pas partie de la faculté de Columbia. Ce n’est pas un politicien, un membre de « The Squad », c’est juste un cinglé qui devrait être tué.»

Pavlich est également intervenu, déchirant Biden pour avoir plaidé en faveur d’une solution « à deux États » à la crise du Moyen-Orient à la suite de l’attaque terroriste du 7 octobre qui a fait plus de 1 400 morts.

« En ce qui concerne la situation des deux côtés à laquelle nous assistons actuellement, je ne vois pas des milliers de personnes dans les rues scandant « tuez tous les musulmans » », a déclaré Pavlich. «Je les vois changer ‘tuer tous les Juifs et mort à l’Amérique.’»

Pavlich a également appelé Biden pour avoir fait pression en faveur d’un accord de paix.

«Je veux dire une chose qui a retenu mon attention lors du discours de Biden, qui était ridicule et exaspérant et à une époque dans laquelle nous nous trouvons, lorsqu’il a évoqué la solution à deux États. L’idée délirante d’une tour d’ivoire concernant la solution à deux États », a déclaré Pavlich. « Avec qui? Avec le Hamas à Gaza ? Avec l’Autorité palestinienne, qui a lancé aujourd’hui un appel aux imams de Cisjordanie pour qu’ils parlent du meurtre des Juifs dans leurs sermons ? Ou devrait-il s’agir du Jihad islamique ?

« Cela devrait être mort dans l’eau parce qu’Israël ne peut clairement pas être voisin d’aucun de ces gens qui sont dans les rues pour célébrer ce qui s’est passé le 7 octobre », a ajouté Pavlich.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].