Délinquant à haut risque recherché après une menace au couteau à Kelowna

Harley David Gillies a également volé le téléphone portable et les clés de la victime

Avez-vous vu Harley David Gillies ?

L’homme de 45 ans a reçu un mandat d’arrêt de la GRC de Kelowna après un incident de violence domestique où il est soupçonné d’avoir agressé une femme, l’a menacée avec un couteau et lui a volé ses clés et son téléphone portable.

Il est déjà connu de la police et est considéré comme un délinquant «à haut risque».

Gillies est de race blanche, 6’6, 180 livres, aux cheveux bruns et aux yeux noisette.

Il est accusé de :

Agression;

Agression avec une arme ;

Proférer des menaces ;

rupture d’engagement ;

Vol de moins de 5 000 $.

Si vous voyez Gillies, ne l’approchez pas. Appelez plutôt la GRC de Kelowna au 250-762-3300 et mentionnez le numéro de dossier 2022-42887, ou appelez Crimestoppers et laissez un tuyau anonyme au 1-800-222-8477.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaCrimeGRC