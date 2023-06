Delilah Hamlin porte une robe nue et des sous-vêtements pour une fête d’anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HEDO/BACKGRID

Dalila Hamlin a fait tourner les têtes cette semaine, lorsqu’elle a célébré son 25e anniversaire dans une tenue sexy. La fille de Lisa Rina et Harry Hamlin a organisé une fête à West Hollywood, en Californie, en l’honneur de sa journée spéciale cette semaine, et a été photographiée marchant à l’extérieur de l’emplacement de la fête dans une longue robe sans manches transparente et noire sous une veste en cuir noire. Elle a également porté des sous-vêtements noirs assortis qui pouvaient être vus sous la robe et avait certains de ses longs cheveux blonds tirés en arrière et d’autres vers le bas.

La magnifique fille a également accessoirisé des colliers et des boucles d’oreilles en or et portait un maquillage léger qui faisait ressortir ses meilleures caractéristiques. Elle a complété son look avec des talons noirs à lanières et a fait des sourires aux caméras à proximité alors qu’elle se promenait entre amis.

La fête d’anniversaire de Delilah survient après qu’elle a fait la une des journaux pour avoir fait ses débuts sur le tapis rouge avec son petit ami Henri Eikenberry la semaine dernière. Le couple a assisté à la première de La salle bondée à New York, NY et a joyeusement posé pour des photos. Ils portaient tous les deux des tenues entièrement noires, y compris une longue robe transparente sans manches avec une section découpée dans le dos pour elle, et un blazer sur un haut boutonné et un pantalon pour lui.

Lorsque Delilah n’attire pas l’attention sur ses tenues ou sa vie amoureuse, elle le fait pour d’autres aspects de sa vie. Elle s’est récemment rendue sur Instagram pour admettre qu’elle luttait contre des problèmes de santé chroniques avec un long message qu’elle a écrit sur une photo de son bras avec une intraveineuse. « Je n’ai pas vraiment parlé de ma santé ces derniers temps, et si vous êtes nouveau ici, vous êtes probablement confus, mais au cours des dernières années, j’ai lutté contre des problèmes de maladies auto-immunes / chroniques que je combattais en silence et surmonter », a-t-elle écrit.

Bien qu’elle n’ait pas révélé la maladie ou les maladies qu’elle luttait, elle a déclaré qu’elle était allée assez loin malgré les difficultés qu’elle rencontrait et a encouragé les autres à rester positifs lorsqu’ils gèrent leurs propres problèmes. « Cela a certainement été difficile mentalement et physiquement », a-t-elle poursuivi. « J’ai en quelque sorte gardé le silence parce que je ne veux pas être mis dans un rôle de ‘malade’. J’ai affronté beaucoup de choses, surmonté beaucoup de choses, et je sais que je traverse cela pour une raison et cette raison est de partager ce que j’ai traversé et ce que j’ai appris avec vous.

