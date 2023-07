Delicious Orie réserve sa place à Paris 2024 alors que les super-lourds britanniques savourent la «journée que je n’oublierai jamais» | Nouvelles de boxe

Le poids super lourd britannique Delicious Orie a obtenu une place aux Jeux olympiques de Paris 2024 après sa victoire en demi-finale aux Jeux européens.

Orie, qui a remporté l’or aux Jeux du Commonwealth à Birmingham l’année dernière, a battu le Bulgare Yordan Hernandez et affrontera l’Azerbaïdjanais Mahammad Abdullayev en finale dimanche.

Et tandis que l’or aux Jeux européens l’attend potentiellement, pour Orie, c’est en scellant sa place aux Jeux olympiques qu’il a provoqué une réaction émotionnelle par la suite.

« J’ai toujours eu ce rêve et maintenant je l’ai. Je travaille si dur. Nous y sommes », a-t-il déclaré.

« Chaque jour, je me réveille le matin avant de partir courir, je pense: » Je vais être un olympien « . Aujourd’hui, c’est le jour. Le travail acharné porte ses fruits.

« Chaque jour, même lorsque j’assiste à des réceptions familiales, que je parle à ma mère et à mon père de choses normales, dans le fond de ma tête, je pense : « Je dois me qualifier pour les Jeux olympiques ».

« Cela signifie tout pour moi. C’est un jour que je n’oublierai jamais. »

Orie cherchera à poursuivre le pedigree de l’équipe GB dans la division des poids super lourds, où Audley Harrison et Anthony Joshua ont remporté l’or olympique, Joe Joyce une médaille d’argent et Frazer Clark une médaille de bronze.

Orie, qui est né en Russie et a déménagé au Royaume-Uni à l’âge de sept ans, a commencé la boxe à 18 ans, et maintenant à 26 ans, le boxeur veut inspirer la prochaine génération après avoir été reconnaissant de la contribution de Joshua à sa propre carrière.

« [I want] inspirer autant de personnes que possible, en particulier les jeunes adultes et la jeune génération, en leur faisant croire qu’il est tout à fait possible de réaliser les choses qu’ils veulent réaliser », a-t-il déclaré à Olympics.com.

« Il n’est pas nécessaire que ce soit la boxe, cela peut être n’importe quoi, quel que soit leur âge aussi. C’est tout à fait possible, ils doivent juste s’y mettre.

« Mais je ne pense pas que je cocherai jamais cette case parce que c’est continu. »

Nuit de combat en direct



Samedi 1er juillet 19h00





Il a ajouté: « J’ai dit à Anthony Joshua lui-même après l’une de nos dernières séances d’entraînement: » Écoute, si ce n’était pas pour toi, je ne serais même pas en compétition. Parce que des gens comme lui, Joyce, Frazer et Audley Harrison , ils m’ont fait croire qu’il était possible de le faire, d’y parvenir.

« J’ai été considéré très tard pour commencer la boxe à 18 ans et pour performer au niveau où je suis maintenant, dans quelques années, pour moi, ils sont très, très importants et m’ont donné la confiance nécessaire pour aller là-bas et être sur ce podium Et j’espère que je ferai la même chose, en passant le flambeau à la prochaine personne dans quelques années.