Delicious Orie: Je peux aller jusqu’au bout des Jeux olympiques, déclare l’espoir des super-lourds britanniques après le triomphe de la médaille d’or européenne | Nouvelles de boxe

La pression sera désormais sur Delicious Orie après que le poids super-lourd britannique se soit qualifié pour les Jeux olympiques de 2024 et ait remporté les Jeux européens dimanche.

Lors de ce tournoi en Pologne, il a battu cinq des meilleurs super-lourds internationaux lors de combats consécutifs pour remporter la médaille d’or.

Cela fera naître l’espoir qu’il puisse devenir le premier poids super-lourd britannique à remporter l’or olympique depuis Anthony Joshua à Londres en 2012.

« Pour moi, j’ai un parcours légèrement différent », a déclaré Orie Sports du ciel. « Je suivrai toujours son [Joshua’s] pas, mais j’ai un parcours légèrement différent.

« Je suis dans ce voyage et je ne suis pas poussé trop vite, même si je le suis un peu – il est naturel qu’un poids super-lourd soit poussé.

« Je prends un peu plus mon temps. »

Plutôt que de se précipiter, il veut se développer en tant que combattant et les Européens de la semaine dernière ont été inestimables pour cela.

« Plus j’avais de combats, plus j’étais confiant et plus détendu sur le ring. L’une des plus grandes choses que j’ai découvertes sur moi-même au cours des cinq derniers combats que j’ai eus – je sais que cela semble évident – mais le plus détendu Je suis sur le ring, mieux je joue. Plus je vois de coups, mieux je peux réagir aux coups et ça coule tellement mieux « , a déclaré Orie.

« Être capable de faire face à cette haute pression d’intensité constamment pendant neuf minutes, si vous pouvez clouer cela, vous allez loin et j’ai l’impression que la semaine dernière, j’ai pu le faire. »

Il a l’intention de poursuivre cela jusqu’à Paris 2024.

Orie est également le champion des poids super-lourds des Jeux du Commonwealth





« L’expérience que j’ai acquise la semaine dernière est absolument inestimable. J’ai eu cinq combats solides avec de bons adversaires qui voulaient gagner et cela ne fait que me donner plus de confiance maintenant pour les Jeux olympiques de l’année prochaine, sachant que je peux faire cinq combats et beaucoup plus après , je pourrais aller jusqu’au bout des étapes olympiques », a-t-il déclaré.

« C’est la première étape du voyage et on recommence dans un an. J’ai encore beaucoup de temps pour vraiment m’appliquer encore plus, vraiment affûter mes outils, pas seulement physiquement mais aussi mentalement et arriver à ce niveau où je me mettre dans une position où je mérite cette médaille d’or olympique. »

Pour le Royaume-Uni, il sera considéré comme un espoir clé de médaille. Mais il croit qu’il peut gérer cette attente.

« Donc il y avait de la pression [at the European Games]. Mais je l’ai juste traité un par un. Je ne savais pas qui j’avais dessiné, à part le gars que je boxais ensuite. Je ne me souciais pas vraiment du tirage au sort ou quelque chose comme ça. Je viens juste de continuer et je n’ai pas fait plus que ce que c’était. J’ai l’impression que cela m’a vraiment aidé à progresser dans le tournoi », a-t-il déclaré.

Cela a fonctionné pour lui en Pologne aux Européens. Son triomphe de la médaille d’or là-bas l’a vu honoré de porter le drapeau de l’Union pour l’équipe GB lors de la cérémonie de clôture.

Ce fut un moment unique et spécial pour Orie. Fils de parents russes et nigérians, sa famille a quitté la Russie pour le Royaume-Uni lorsqu’il était enfant.

Orie a remporté les Commonwealths dans sa ville natale de Birmingham





Il ne parlait pas anglais lorsqu’il est arrivé en Grande-Bretagne. Mais il a acquis une éducation et un diplôme universitaire, bien qu’il ait eu du mal à résoudre son statut de citoyen pour lui permettre même de boxer pour la Grande-Bretagne.

Orie a déjà vécu son propre chagrin olympique. « Je me souviens que des avocats m’ont dit que je n’obtiendrais pas de passeport britannique à temps pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 », a-t-il déclaré. « Il y a eu des moments où j’ai perdu tout espoir.

« En persévérant et en essayant des choses, nous y sommes finalement arrivés. »

La qualification pour Paris 2024 la semaine dernière a donc été personnellement capitale.

Orie acquiert une expérience inestimable (Photo : IBA)





« Je suis devenu très, très émotif, c’est le moins qu’on puisse dire », a-t-il déclaré. « Quand vous travaillez si dur pour quelque chose, que vous vous réveillez tous les jours, que vous vous entraînez dans des camps, que vous subissez des coups, que vous perdez des dents et que vous devez toujours être fort et que vous avez toujours cet état d’esprit positif pour être comme. ‘Je vais me qualifier pour les Jeux Olympiques’ , et puis ça se passe réellement.

« Vous regardez en arrière et pensez que tout cela en valait la peine.

« En fait, j’ai eu ce que j’y ai mis. Parce que, surtout en boxe, ça peut être un peu triste, où vous travaillez si dur et vous n’obtenez pas les résultats et vous pensez que j’y ai mis tellement, je n’ai pas récupérer quoi que ce soit.

« Quand ça arrive et que tout fonctionne ensemble, c’est ce sentiment magique que je veux ressentir pour le reste de ma vie. Mais malheureusement, c’est un cycle que je dois continuer à suivre ! »

