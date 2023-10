Delicious in Dungeon Anime obtient sa première bande-annonce complète/date de sortie

De tous les mangas fantastiques qui réclament une somptueuse adaptationRyōko Kui’s Délicieux dans le donjon s’est longtemps classé en bonne place au cours de la dernière décennie de sa sérialisation. Et maintenant que cela se produit enfin, cela semble avoir valu la peine d’attendre.

Clip exclusif totalement tueur

Déclencheur de studio a sorti une nouvelle bande-annonce pour son adaptation de Délicieux dans le donjon-qui a bouclé ses neuf ans-année au Japon le mois dernier, avant son lancement début 2024. Le manga suit un groupe d’aventuriers dirigé par un « Tallman » nommé Laios, qui est impatient de ramener son groupe dans un donjon labyrinthique dans le but de sauver sa sœur d’une mort irrémédiable après avoir été mangée par un dragon rouge. Mais avec des provisions en diminution pour soutenir une autre fouille de donjon et du temps passé contre eux, Laios et ses amis se retrouvent se tournant vers les différents monstres auxquels ils font face pour assurer sa subsistance, aussi étrange soit-il.

TVアニメ『ダンジョン飯』PV第1弾

En partie action fantastique, en partie examen de la cuisine et de sa capacité à connecter les gens, Délicieux dans le donjon s’est avéré être un manga incroyablement amusant au fil de son parcours, un mélange de manigances mignonnes de haute fantaisie et de panneaux de cuisine somptueux et intimes, et l’anime semble pouvoir tenir les deux – quelque chose qui joue avec le genre fantastique d’une manière vraiment amusante. .

Délicieux dans le donjon sortira au Japon sur Netflix en janvier 2024, pour deux années consécutives.les notres.

