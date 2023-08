Délicat’ Teaser – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : FX

Ventre d’araignée ! Un nouveau teaser pour American Horror Story : Première partie délicate est sorti le 20 août et a révélé de toutes nouvelles images qui vous donneront la chair de poule. Kim Kardashian émerge avec une bosse de bébé dans l’ombre, mais sa bosse est en fait un ventre d’araignée. Parlez effrayant.

ANNONCE OFFICIELLE. S’attendaient. AHS de FX : Délicat. Première partie à 9h20 sur FX. Diffusez sur Hulu. #AHSDélicat #AHSFX pic.twitter.com/aRaS1vCBkr — Réseaux FX (@FXNetworks) 21 août 2023

Soudain, les pattes de l’araignée sortent et s’ouvrent tout autour de Kim. Elle a l’air méconnaissable et dégage de gros Lady Gaga dans AHS : Hôtel vibre avec ses cheveux blonds platine et ses lèvres rouges. Le teaser de la saison 12 se termine avec Kim berçant un bébé, sa toile se répandant autour d’elle.

Emma Roberts semble être pris dans la toile de Kim. Après une visite avec Cara Delevingne, qui joue une sorte de médecin, on peut voir Emma crier. Une Emma terrifiée et très enceinte fuit des personnes effrayantes qui la poursuivent dans un couloir.

La fondatrice de Skims a été ouverte pendant des années sur la façon dont elle a peur des araignées, mais co-créatrice Ryan Murphy l’a clairement aidée à vaincre son arachnophobie. « J’ai une relation assez affreuse avec les araignées. Je les déteste absolument », a déclaré Kim dans un épisode de 2020 de L’incroyable famille Kardashian. Kim est célèbre pour avoir quitté le plateau d’Ellen en 2022 après Ellen Degeneres essayé de lui faire une farce avec une araignée. Kim et les araignées ne se sont jamais mélangées – jusqu’à maintenant.

Les Kardashian le rôle de la star dans histoire d’horreur américaine la saison 12 a en fait été écrite pour elle. « Kim fait partie des stars de la télévision les plus grandes et les plus brillantes au monde et nous sommes ravis de l’accueillir au AHS famille », a déclaré Ryan THR dans un rapport. « Emma et moi sommes ravis de collaborer avec cette véritable force de la culture. Halley Feiffer a écrit un rôle amusant, élégant et finalement terrifiant, en particulier pour Kim, et cette saison est ambitieuse et ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais fait.

American Horror Story : Première partie délicate sera diffusé le 20 septembre sur FX. La première partie de la saison 12 sera composée de 5 épisodes. L’émission sera diffusée les mercredis à 22h