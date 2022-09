Delia Owens a écrit le thriller Where the Crawdads Sing. A-t-elle aussi été impliquée dans un meurtre ?

Si vous avez visité une librairie au cours des dernières années, il y a de fortes chances que vous ayez vu Où les Crawdads chantentLa couverture rigide orange brumeuse orne une étagère ou deux. Le roman à succès sur un meurtre dans un marais de Caroline du Nord par Delia Owens, une ancienne défenseure de l’environnement, a été salué comme “douloureusement beau” par la critique. L’actrice, productrice et sudiste Reese Witherspoon a choisi le livre pour son club de lecture. Sa société de production, Hello Sunshine, l’a adapté dans un film de 2022 mettant en vedette Daisy Edgar-Jones, avec Taylor Swift sur la bande originale.

Mais la carrière d’Owens a commencé bien avant que son roman ne devienne un énorme succès. Delia Owens et son ex-mari, Mark Owens, étaient d’éminents défenseurs de l’environnement et, dans les années 1990, ils vivaient en Zambie, se donnant pour mission de prévenir le braconnage. Mais en 1995, leurs méthodes sont allées un peu trop loin lorsqu’un braconnier présumé a été tué par balle. À l’époque, une équipe d’ABC News tournait un documentaire sur les Owens, mais ils n’ont pas filmé le tireur – seulement les balles tirées dans le corps de l’homme. Le couple a quitté la Zambie peu de temps après et est rentré aux États-Unis. Ils sont toujours recherchés pour être interrogés par le gouvernement zambien.

Avance rapide quelques décennies plus tard, et Delia Owens est maintenant l’auteur du livre à succès Où les Crawdads chantent. Mais comme le raconte le journaliste et rédacteur en chef de l’Atlantic Jeff Goldberg Aujourd’hui expliqué’s Noel King, le livre s’inspire de sa vie passée dans la conservation – et au cours des 14 dernières années, il a essayé de faire la lumière sur ce qui s’est passé ce jour fatidique de 1995.

“Cela ne semble tout simplement pas juste que cela se soit produit”, déclare Goldberg.

Quelle est l’histoire de Delia Owens et qu’a-t-elle de commun avec son roman qui s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires ? Une transcription partielle de leur conversation, éditée pour plus de longueur et de clarté, est ci-dessous.

Noël Roi

Jeff, votre reportage a révélé que le mari de Delia, Mark, et son fils, Chris, étaient présents la nuit du meurtre. Racontez-moi comment ce couple américain s’est retrouvé en Zambie.

Jeff Goldberg

Ils avaient, très tôt dans la vie, décidé qu’ils allaient aller sauver les animaux en Afrique. Ils étaient naturalistes. Ils ont d’abord déménagé au Botswana, et étaient de très jeunes défenseurs de l’environnement, et ils ont écrit un livre à partir de leur expérience, intitulé Le cri du Kalahari, qui est devenu très populaire. Ils sont allés en Zambie. Ils ont trouvé ce parc au nord de Luangwa – il y a une grande faune et ces parcs très, très éloignés – et dans ce parc particulier au nord de Luangwa, il y avait un problème de braconnage avec des éléphants et des rhinocéros. Et ils s’y sont installés.

Au fil du temps, Mark est devenu de plus en plus militant dans ses efforts pour lutter contre le braconnage et effectuait des missions nocturnes. Il n’arrêtait pas de parler du Vietnam. Il n’avait jamais servi au Vietnam, mais il continuait, dans des livres et autres discours, à en parler comme si c’était le Vietnam. Ils lançaient des bombes cerises et d’autres choses depuis les avions la nuit, brûlant les tentes des groupes de braconniers. Et comme les choses devenaient de plus en plus sombres, [Mark and Delia Owens] ont commencé à prétendre à d’autres personnes dans la région qu’ils tuaient des braconniers, que les éclaireurs sous le commandement de Mark Owens tuaient des braconniers. Delia y fait référence dans quelques-uns de leurs livres, et elle exprime une ambivalence à ce sujet. Mais elle faisait partie de cette opération. Elle a co-dirigé cette opération avec Mark Owens. Et finalement, je pense que ce qui s’est passé, pour le dire franchement, c’est qu’ils sont devenus tellement amoureux de tout cela qu’ils ont pensé, “vous savez quoi, nous avons besoin de beaucoup de publicité pour cela.” C’est alors qu’ils ont invité ABC News.

Noël Roi

Et c’est ainsi que nous arrivons à la nuit où quelqu’un tue un braconnier présumé, alors qu’une caméra d’ABC News tourne. Parlez-moi de cette nuit.

Jeff Goldberg

La nuit en question, Mark Owens a fait voler un caméraman d’ABC, un producteur, et son fils Chris Owens, qui l’aidait alors dans cette opération, vers un lieu inconnu. Nous ne savons pas où c’était exactement dans le parc, mais c’était à la périphérie du parc, près de ce qu’ils ont dit être un camp de braconniers abandonné. Et à un certain moment de la nuit, une personne non identifiée est entrée dans le camp et a été abattue.

Cette personne qui est abattue – et nous ne pouvons pas vraiment le dire – est une personne noire, mais nous ne savons rien de l’identité de cet homme à part cela. Il s’agirait d’un braconnier entrant dans ce camp et se trouvant sur le terrain. On voit visiblement qu’il bouge. Donc il est blessé, il n’est pas mort. Ensuite, il y a trois autres plans hors caméra.

La caméra ne pivote pas pour nous montrer qui est le tireur. On ne voit pas qui tire, mais les balles sont tirées dans ce corps.

Et c’est la dernière fois que nous en voyons. Mon enquête, il y a 13, 14 ans, a appris que les plans hors caméra avaient été tirés par Chris Owens. La personne qui m’a dit ça était le caméraman d’ABC. Chris Everson est un caméraman sud-africain et journaliste très en vue. Chris Owens a disparu du camp, m’ont dit des témoins après cela, et a été envoyé en Amérique. Il n’est jamais retourné en Zambie. Personne n’appelle les autorités.

Noël Roi

Puis-je vous poser des questions sur le moment où vous réalisez que cette femme sur laquelle vous êtes sur la piste depuis de nombreuses années a écrit un livre qui se trouve dans le club de lecture de Reese Witherspoon. C’était comment, bordel ?

Jeff Goldberg

Cela a commencé avec un ou deux e-mails de personnes qui se souvenaient de mon article du New Yorker de 2010 et qui disaient : « Hé, je ne sais pas si vous le savez, mais Delia Owens figure sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Et donc ça a piqué ma curiosité. Je suis allé chercher le livre et – c’est la partie étrange – le livre est un peu Edgar Allan Poe-ish d’une certaine manière. Il y a tous ces indices et allusions à des événements sombres antérieurs en Zambie. Je veux dire, alerte spoiler, dans la mesure où il y a quelqu’un en Amérique qui ne sait pas de quoi parle ce livre, le livre parle d’une fille du Sud étrange, maladroite, solitaire et naturaliste qui commet un meurtre décrit comme vertueux dans ce que serait connu dans le contexte africain comme la brousse, et ce qui dans le contexte américain serait connu comme la nature sauvage ou les marécages ou autre.

Et je le lis et je me dis “Oh, mon Dieu.” Et en passant, il fait référence à des gens qu’ils connaissaient en Zambie. Je veux dire, le nom du chat de la prison est Sunday Justice, qui est le nom de leur cuisinier et aide dans leur camp à North Luangwa. Un gars que j’ai rencontré. Et je tombe sur ça, je me dis “Oh mon Dieu.” Je ne voulais pas que ce soit autoréférentiel, mais je pensais qu’elle me traînait à distance. J’étais comme, “Pourquoi plantez-vous tous ces indices? Pourquoi fais-tu ça?”

Noël Roi

En fin de compte, Jeff, qu’aimeriez-vous qu’il se passe ici ? Selon vous, à quoi ressemblerait la justice ? La justice est-elle ce que vous voulez ? Ou voulez-vous simplement continuer à chasser les Owens à travers le monde ?

Jeff Goldberg

Non, je ne sais pas. J’avais fait mon truc il y a 12 ans, j’avais écrit mon article, je l’avais diffusé dans le monde. Merci beaucoup, à la prochaine chose. Tu sais, je vais te dire ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c’est l’idée que quelqu’un a été assassiné dans une partie reculée de la Zambie, une partie reculée de l’Afrique, et personne ne s’en soucie.

J’aimerais savoir qui était la personne. C’était un mâle. Probablement eu une famille, disparu dans la brousse. Si le corps a été jeté dans un lagon, cela signifie qu’il a été mangé par des crocodiles. Cela ne semble pas juste, c’est mon point. Cela ne semble tout simplement pas juste que cela se soit produit. Et j’inclus ABC News dans la catégorie des personnes qui ont fait de mauvaises choses ici parce qu’elles cherchaient juste de la violence, n’est-ce pas ? Et ils savent ce qui s’est passé.

Et Chris Everson, le caméraman d’ABC News, sa conscience le tracassait évidemment quand je l’ai appelé en Afrique du Sud. Il m’a dit ce qui s’était passé. Il n’a pas dit “pas de commentaire”. Il n’a pas dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. Il n’a pas menti. Il m’a dit la vérité. Il a dit : « C’est une chose terrible qui s’est produite. Et je l’ai vu. Et c’était presque comme s’il attendait depuis des années que quelqu’un l’appelle, et je pense juste que c’est faux. Et je sais qu’une combinaison de Mark, Chris et Delia Owens sait exactement ce qui est arrivé à cette personne et ils savent où le corps a été emmené. Et cela ne semble tout simplement pas juste.