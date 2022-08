Delhi va inculquer l’expertise des athlètes pour développer un institut sportif de classe mondiale: CM Arvind Kejriwal

Le gouvernement de Delhi inculquera l’expertise et l’expérience d’athlètes de toute l’Inde pour développer un institut sportif de classe mondiale, a déclaré le ministre en chef Arvind Kejriwal.

Kejriwal a rencontré le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth 2022 Amit Panghal et la médaillée de bronze Pooja Gahlot, et a eu une discussion sur la promotion d’un environnement favorable au sport à Delhi et dans tout le pays.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

“Vous avez fait la fierté de tout le pays avec vos brillantes performances au plus haut niveau. Nous sommes fiers d’athlètes comme Amit et Pooja et leur souhaitons un immense succès pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Au cours de la réunion, le ministre en chef a déclaré que le gouvernement avait créé l’Université des sports de Delhi pour identifier et nourrir les talents de tout le pays et les promouvoir sur la scène mondiale.

«L’Université des sports de Delhi n’appartient pas seulement à Delhi, mais à tout le pays. Nous inculquerons l’expertise et l’expérience d’athlètes de toute l’Inde pour développer un institut sportif de classe mondiale », a-t-il ajouté.

Alors qu’Amit Panghal a remporté la médaille d’or en boxe au CWG 2022, Pooja Gahlot a décroché la médaille de bronze en lutte aux Jeux de Birmingham.

Gahlot représente Delhi au niveau national et s’est également entraîné dans les installations de l’État. Kejriwal a félicité Gahlot et Panghal pour avoir apporté succès et fierté à l’Inde et leur a souhaité bonne chance pour avoir remporté de nombreuses autres médailles de ce type pour le pays à l’avenir.

Insistant sur le besoin d’infrastructures sportives de pointe à travers l’Inde, le ministre en chef Kejriwal a déclaré que le gouvernement de Delhi est très sérieux dans la promotion de toutes sortes de sports et investit massivement dans ses infrastructures ainsi que dans l’éducation.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici