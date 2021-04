Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré dans un communiqué public que les services de santé étaient au point de rupture. Il a écrit que la ville était «Face à une grave pénurie d’oxygène», en raison d’un pic de cas, et a affirmé que la ville avait besoin de plus de fournitures. Il a poursuivi en déclarant que « Plutôt que d’augmenter [medical] l’approvisionnement, notre approvisionnement normal a été fortement réduit et le quota de Delhi a été détourné vers d’autres États.

Dans ce contexte, de nouvelles mesures sont introduites, notamment un verrouillage de six jours à compter de lundi soir. On espère que cette mesure réduira la propagation de la maladie et permettra aux systèmes de santé de continuer à traiter les malades.

Ces derniers jours, le ministre avait encouragé l’expansion des installations hospitalières. Cependant, il semble que le nombre de cas augmente à un rythme alarmant. En fait, le nombre de personnes en Inde qui ont été testées positives pour le virus a doublé au cours des 12 derniers jours, affectant 12,81% de la population, selon les derniers chiffres. Le ministère de la Santé et du Bien-être familial a signalé qu’il y avait eu 261 500 infections et 1 501 décès liés au Covid-19 rien que dimanche. Cette croissance des cas, associée à une nouvelle souche indienne à double mutation du virus, inquiète la communauté internationale.

La pression sur le service de santé vient après le malaise international concernant la variante du Covid-19 auquel le pays est actuellement confronté. On ne sait pas si cette variante peut être neutralisée par le vaccin actuel, et le gouvernement a noté que la mutation est différente de toute autre variante préoccupante.

Le Consortium indien SARS-CoV-2 sur la génomique a écrit dans le Journal of Biosciences du danger de ces types de mutations, qui «Échapper à la réponse immunitaire [and therefore] ont de graves implications pour les vaccins et les thérapies, et peuvent avoir un impact négatif sur la gravité et la mortalité de la maladie. »

Le Royaume-Uni, les États-Unis et les pays européens s’inquiètent des mutations supplémentaires qui ajoutent du stress à leurs systèmes de santé respectifs. Ces pays envisagent maintenant des restrictions de voyage pour les arrivées en provenance d’Inde, similaires à l’interdiction de voyage de deux semaines déjà mise en œuvre par Hong Kong.

En réponse à la mutation, le ministère de la Santé et de la Famille a commencé à introduire «Augmentation des tests, suivi complet des contacts étroits, isolement rapide des cas et des contacts positifs, ainsi que du traitement selon le protocole de traitement national.»

