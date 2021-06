Delhi signale plus de 1 000 cas de «champignon noir» au milieu d’une pénurie de médicaments pour traiter la maladie mortelle liée à Covid

La maladie a particulièrement touché les patients Covid en Inde. 440 autres personnes ont été diagnostiquées dans la ville depuis la semaine dernière, alors que le nombre de patients atteints s’élevait à 600.

Le ministre de la Santé, Satyendra Jain, a déclaré jeudi que 89 personnes avaient succombé à la maladie à Delhi à ce jour, tandis que 92 autres s’étaient rétablies. La pénurie de médicaments pour traiter la mucormycose reste toujours un problème pour la ville de 29 millions d’habitants, a ajouté le ministre.

Les cas de champignons noirs ont augmenté en Inde pendant la dure deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Au 25 mai, le pays comptait 11 700 infections, ce qui a incité plusieurs États à déclarer la mucormycose épidémie. Il est également vite devenu évident que les autorités sanitaires ne disposaient pas de quantités suffisantes de médicament antifongique Amphotéricine B pour le nombre de patients.

Capitalisant sur le système immunitaire affaibli des personnes atteintes de Covid, les champignons pénètrent le plus souvent dans le corps humain par le nez et la bouche avant de se propager aux poumons, au cœur ou au cerveau. Ses symptômes comprennent un gonflement du visage et des lésions noires – d’où son nom – et son taux de mortalité est d’environ 54%.

La flambée des incidences de champignons noirs chez les patients indiens atteints de coronavirus a été en grande partie liée aux stéroïdes et aux anti-inflammatoires prescrits lors de leur traitement pour Covid-19.

Tout en aidant à sauver des vies, les médicaments affaiblissent également le système immunitaire, ce qui le rend plus difficile à résister aux spores. Un autre facteur serait le nombre élevé de personnes atteintes de diabète non contrôlé en Inde, car les patients atteints de cette maladie souffrent souvent des formes les plus sévères de mucormycose.

