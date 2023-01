Delhi sera témoin d’une vague de froid intense de 3 jours commençant aujourd’hui

Le bureau météorologique a prédit un retour de la vague de froid sur de nombreux endroits à Delhi-NCR entre lundi et mercredi. La température minimale devrait s’établir autour de 3 degrés Celsius.

Delhi a connu une période de vague de froid intense du 5 au 9 janvier, la deuxième plus longue du mois en une décennie, selon les données du Département météorologique indien (IMD).

Il a également enregistré plus de 50 heures de brouillard dense ce mois-ci, ce qui est le plus élevé depuis 2019.

Un brouillard dense à très dense est très probable dans certaines parties pendant la nuit et le matin sur le Pendjab, l’Haryana, Delhi et l’Uttar Pradesh au cours des 5 prochains jours.

Le bureau météorologique a déclaré que les températures minimales devraient encore baisser d’environ 2 degrés Celsius dans de nombreuses régions du nord-ouest et du centre de l’Inde jusqu’au 17 et 18 janvier et que des conditions de vague de froid à de fortes vagues de froid sont très probables dans de nombreuses régions du Rajasthan, du Pendjab et de l’Haryana, et Delhi pendant cette période.

Le service météorologique a conseillé aux gens de porter plusieurs couches de vêtements amples et chauds en laine et de se couvrir la tête, le cou, les mains et les orteils. Il a en outre demandé aux gens de maintenir la ventilation lors de l’utilisation d’appareils de chauffage pour éviter d’inhaler des fumées toxiques et d’éviter ou de limiter les activités de plein air.

Les gens réunis autour d’un feu de joie à Delhi

De grandes parties du nord et du nord-ouest de l’Inde ont enregistré des températures maximales et minimales inférieures à la normale la plupart des jours de ce mois avant qu’une perturbation de l’ouest n’apporte un soulagement, a déclaré un responsable de l’IMD.

L’IMD a déclaré que les températures minimales augmenteront progressivement de 3 à 5 degrés Celsius du 18 au 20 janvier sous l’influence d’une perturbation occidentale.

Lorsqu’une perturbation occidentale – un système météorologique caractérisé par des vents chauds et humides du Moyen-Orient – s’approche d’une région, la direction du vent change. Les vents froids du nord-ouest en provenance des montagnes cessent de souffler, entraînant une augmentation des températures.

Dans les plaines, une vague de froid est déclarée si la température minimale descend à 4 degrés Celsius ou lorsqu’elle est de 10 degrés Celsius et 4,5 crans sous la normale.

Une vague de froid sévère se produit lorsque la température minimale descend à 2 degrés Celsius ou que l’écart par rapport aux limites normales est de plus de 6,4 crans.