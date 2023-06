Delhi Panzers Rout Rajasthan Patriots 34-18

Les Panzers de Delhi malgré un début de match lent ont enregistré une victoire colossale contre les Patriots du Rajasthan pour inscrire leur première victoire en Premier Handball League (PHL). Le match s’est terminé 18-34 en faveur des Panzers.

Le sixième match de la Premier Handball League a vu les Patriots du Rajasthan affronter les Panzers de Delhi dans un match divertissant. Les Patriots et les Panzers ont tous deux eu un début de match lent car malgré la création de nombreuses occasions, les deux groupes de joueurs avaient du mal à trouver leur touche finale. Le capitaine et gardien de but des Rajasthan Patriots, Atul Kumar, était en pleine forme alors qu’il effectuait d’innombrables arrêts pour ne pas permettre à Delhi de prendre l’avantage.

À mi-chemin de la première mi-temps, les scores s’élevaient à 4-5 en faveur des Panzers. Cependant, peu de temps après, le capitaine et talisman des Panzers, Deepak Ahlawat, a trouvé sa touche finale et a aidé Delhi à s’éloigner lentement des Patriots. Jasmeet Singh et Bhupender Singh des Panzers soutenaient brillamment leur capitaine également alors que les trois ensemble aidaient les Panzers de Delhi à établir une avance alors que la première mi-temps se terminait 9-14 en leur faveur.

Les Patriots du Rajasthan sont sortis pour la seconde mi-temps déterminés à couper court à l’avance que les Panzers de Delhi détenaient depuis la première mi-temps. Les joueurs vedettes des Patriots Hardev Singh, Dmitry Kireev et Arjun Lakra entraient lentement dans leur rythme offensif. Les Patriots passaient le ballon avec fluidité alors que Delhi avait du mal à combler les lacunes dans leur défense.

Malgré la résurgence des Patriots, les Panzers ont trouvé un autre équipement en attaque car ils ont pu marquer de manière constante. À la 45e minute du match, les scores s’élevaient à 15-24 en faveur des Panzers qui avaient établi une bonne avance avant les 15 dernières minutes. Nittin Kumar Sharma des Panzers jouait également son rôle de spécialiste des arrêts de pénalité avec brio en sauvant trois pénalités cruciales en sortant du banc dans la seconde moitié du match, ce qui n’a pas permis au Rajasthan de retrouver le chemin du match. Bhupender Ghanghas des Panzers était également en forme alors qu’Ahlawat, Jasmeet et lui continuaient à bien se combiner en attaque pour étendre encore l’avance de leur équipe. Le gardien partant des Panzers, Elmuratov Sardor, s’est avéré essentiel pour son équipe dans ce match, car il a effectué des arrêts exceptionnels tout au long du match, ce qui a empêché les Patriots de revenir. Peu de temps après la fin du match 18-34 en faveur des Panzers de Delhi, qui ont enregistré la plus grande marge de victoire de la première saison de la Premier Handball League jusqu’à présent.

Pour les Panzers de Delhi, Bhupender Ghanghas a été le meilleur buteur de son équipe contre les Patriots avec 11 buts, tandis que Dmitry Kireev des Patriots est devenu le meilleur buteur de son équipe dans le match nul avec 5 buts. Le gardien de but des Panzers de Delhi, Elmuratov Sardor, a reçu le prix du meilleur joueur du match pour ses innombrables arrêts dans le match qui se sont avérés cruciaux pour Delhi en route vers sa première victoire dans la PHL.

Score final – Rajasthan Patriots – 18 contre Delhi Panzers – 34

