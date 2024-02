Delhi : les agriculteurs face aux gaz lacrymogènes tentent de reprendre leur marche vers la capitale indienne

La police indienne a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pendant une deuxième journée pour empêcher les agriculteurs qui réclamaient des prix minimum pour leurs récoltes de marcher sur la capitale Delhi.

La capitale est entourée de barbelés, de blocs de ciment et de clôtures sur trois côtés pour bloquer leur entrée.

En 2020, les agriculteurs ont bloqué les autoroutes nationales autour de la capitale – leur protestation qui a duré un an a constitué un défi majeur et a forcé les autorités à revenir sur des réformes agricoles controversées, mais les agriculteurs affirment que d’autres revendications n’ont pas été satisfaites. Le gouvernement a invité les dirigeants agricoles à tenir des discussions.

Des images vidéo de mercredi matin ont montré des milliers de policiers anti-émeutes et de troupes paramilitaires déployés le long des frontières de Delhi pour éloigner les manifestants.

Les agriculteurs affirment que des balles en plastique et en caoutchouc ont été utilisées contre eux, et ils ont critiqué les médias, affirmant qu’une perception était créée selon laquelle les agriculteurs étaient des « terroristes » ou alignés sur les partis d’opposition.

Au point frontière de Shambhu, entre les États de l’Haryana et du Pendjab, au nord de Delhi, des agriculteurs ont distribué des lunettes de protection aux manifestants confrontés aux tirs de gaz lacrymogènes de la police.

Plus tôt, M. Pandher avait déclaré à l’agence de presse ANI qu’il y avait environ 10 000 personnes à la frontière de Shambhu. Qualifiant l’attaque contre les agriculteurs de “honteuse”, a-t-il déclaré, “nous sommes les agriculteurs et les travailleurs du pays et nous ne voulons pas de combat”.