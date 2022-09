Delhi HC restreint la publication du livre de l’ancien entraîneur de hockey indien Sjoerd Marijne

La Haute Cour de Delhi a empêché lundi Sjoerd Marijne, ancien entraîneur de l’équipe indienne de hockey féminin, et HarperCollins Publishers India Private Limited de publier tout contenu sur l’état de santé du joueur Gurjit Kaur dans son prochain livre.

Ils sont “retenus par une injonction provisoire de publier le livre sujet ou toute autre question accessoire à celui-ci ou toute autre question liée au livre sujet dans la mesure où elle se rapporte à l’état de santé de Gurjit Kaur”, selon l’ordre d’une division. banc des juges Siddharth Mridul et Amit Sharma.

A LIRE AUSSI | Hockey India intentera une action en justice contre l’ancien entraîneur Sjoerd Marijne pour les accusations de Manpreet Singh

Le développement a été suivi par l’appel de Kaur qui a contesté l’ordre de banc unique de la semaine dernière et a refusé de suspendre la publication du livre intitulé “Will Power: The Inside Story of the Incredible Turnaround in Indian Women’s Hockey” qui devait être lancé mercredi. (21 septembre).

Dans l’appel de Kaur, qui s’opposait à la publication de certaines informations confidentielles qu’elle avait partagées avec Marijne en toute confidentialité lorsqu’il était entraîneur, la joueuse a souligné que la publication de ces détails sur son état de santé violerait également son droit à la vie privée.

La maison d’édition a fait valoir que les détails sont déjà dans le domaine public.

Prenant note des observations, le tribunal a reporté l’affaire pour une nouvelle audience le 7 décembre.

https://www.youtube.com/watch?v=QwOUaZcvSBU” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

L’année dernière, Hockey India était gauche rouge après Marijne, qui, à travers une interview dans un quotidien national, aurait allégué que ses anciens employeurs, Sports Authority of India (SAI), avait retenu son salaire. En réponse, Hockey India a condamné “la tentative malveillante de brosser un tableau sombre de l’administration sportive indienne” par l’ancien entraîneur.

La tacticienne néerlandaise Marijne a joué un rôle clé dans la direction de l’équipe indienne de hockey féminin dirigée par Rani Rampal. à une quatrième place historique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici