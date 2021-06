Delhi HC refuse de suspendre la sortie d’un film basé sur la « vie exceptionnelle » de Sushant Singh Rajput | Films Actualités

New Delhi: La Haute Cour de Delhi a refusé vendredi de suspendre la sortie du film ‘Nyay: The Justice’, prétendument basé sur la vie de feu l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput, dans les salles de cinéma et sur les plateformes OTT, affirmant qu’il n’y a pas d' »intérêt impie » dans le histoire de la vie de l’homme qui était « exceptionnelle ».

Un banc de vacances des juges Anup Jairam Bhambhani et Jasmeet Singh a déclaré que rien ne montre qu’il y aurait un effet néfaste sur la réputation de Rajput par la production de films sur sa vie basés sur « ce qui est disponible dans le domaine public ».

Le père de Rajput, Krishna Kishore Singh, avait contesté l’ordonnance d’un juge unique refusant de rester sur le film ou d’empêcher quiconque d’utiliser le nom ou l’image de son fils dans les films.

La Haute Cour a déclaré qu’il n’y avait pas de scénario ou d’histoire écrit qui ait été utilisé par le cinéaste et a refusé de rendre une ordonnance provisoire sur l’appel du père de Sushant.

« Il n’y a rien qu’ils (les créateurs) aient ou qu’ils auraient pu utiliser sauf ce qui est disponible dans le domaine public. Il n’y a pas d’intérêt profane pour l’histoire de la vie parce que la vie de l’homme était une vie exceptionnelle qui est un thème plausible pour un film et ils ont fait un film », a déclaré le tribunal.

La Haute Cour a émis un avis et demandé une réponse du réalisateur du film Dilip Gulati et des producteurs Sarla Saraogi et Rahul Sharma et d’autres tout en publiant l’affaire pour audition le 14 juillet.

Le banc a noté la soumission de l’avocat principal Chander Lal selon laquelle le film a été publié sur le site Web et une application mobile le 11 juin comme prévu.

L’avocat principal Harish Salve, représentant le père de Rajput, a fait valoir que le producteur et le réalisateur du film ont exploité commercialement l’histoire de la vie de l’acteur qui se serait suicidé dans sa maison de Mumbai l’année dernière.

Salve a fait valoir que le juge unique a mal orienté, mal appliqué et mal interprété la loi établie par la Cour suprême dans l’affaire Puttaswamy (Droit à la vie privée).

D’emblée, l’avocat du réalisateur du film a indiqué au tribunal que le film était sorti sur la plateforme OTT nommée Lapalap original comme prévu.

Salve, cependant, a déclaré: Il s’agit d’une plate-forme obscure et Dieu seul sait de quel type de site Web il s’agit.

Il a déclaré que le film allait porter atteinte au droit à la vie privée et au droit à un procès équitable et qu’avec chaque jour qui passe, il porte atteinte à la réputation de l’acteur.

« Le film essaie de dépeindre sa vie. Ce qui lui est exactement arrivé fait toujours l’objet d’une enquête. Vous ne pouvez pas sauter le pas », a déclaré Salve.

La Haute Cour avait précédemment cherché à savoir si » Nyay: The Justice « , prétendument basé sur la vie de Rajput, avait été publié comme prévu le 11 juin après que le réalisateur du film et le père de l’acteur eurent fait des déclarations contradictoires sur cet aspect.

Le juge unique avait, le 10 juin, refusé de suspendre la sortie de plusieurs films, dont » Nyay : The Justice « , affirmant que ces films ne sont ni décrits comme un biopic ni comme une narration factuelle de ce qui s’est passé dans sa vie.

« Le droit à la vie privée à titre posthume n’est pas autorisé », avait-il déclaré dans son ordonnance provisoire sur un plaidoyer du père de Rajput pour empêcher de tels films.

Le juge unique avait précédemment déclaré qu’il trouvait le bien-fondé des arguments des producteurs et réalisateurs selon lesquels si les informations sur les événements survenus sont déjà dans le domaine public, on ne peut invoquer aucune violation du droit à la vie privée sur un film inspiré de tels événements.

Parmi les projets de films à venir ou proposés basés sur la vie de son fils, citons « Suicide or Murder : A star was lost », « Shashank » et un film financé par la foule sans nom.

Le tribunal avait ordonné aux cinéastes de rendre des comptes complets des revenus tirés des films, si un cas de dommages-intérêts est établi à l’avenir et a inscrit la poursuite pour achèvement de la plaidoirie devant le greffier conjoint.

Il avait déclaré que les producteurs et réalisateurs avaient affirmé que les films étaient une interprétation fictive d’événements réels entourant la vie de personnalités du cinéma / de la télévision, dont Rajput qui a été retrouvé mort chez lui à Mumbai. L’enquête est toujours en cours.

Le tribunal a déclaré qu’il ne trouvait pas de fondement dans l’affirmation du plaignant de restreindre la force de son droit à un procès équitable concernant la mort non naturelle de son fils, affirmant qu’aucune base n’était établie pour démontrer en quoi les films porteraient atteinte au procès.

Il avait qualifié d’argument erroné que le contenu du film était diffamatoire et porterait atteinte à sa réputation et à celle de son fils.

La poursuite a affirmé que dans le cas où un « film, une série Web, un livre ou tout autre contenu de nature similaire est autorisé à être publié ou diffusé, cela affecterait le droit de la victime et du défunt à un procès libre et équitable, car cela pourrait leur porter préjudice ».

Il a également affirmé que Rajput étant une célébrité bien connue, « toute utilisation abusive de son nom/image/caricature/style de prestation de dialogues constitue également une violation du droit de la personnalité conféré au plaignant en plus de constituer des actes de tromperie ».

Les affirmations du père de Rajput ont été contestées par les cinéastes des films à venir et proposés.