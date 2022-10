Delhi HC publie un avis sur la promotion de recherche de plaidoyer du lauréat Arjuna Akram Shah

La Haute Cour de Delhi a adressé un avis au Centre et au CRPF suite à un plaidoyer lancé par le judoka Arjuna, Akram Shah, demandant une promotion hors tour au rang de commandant adjoint.

Dans son plaidoyer, Shah, qui a participé et remporté une médaille de bronze en tant qu’entraîneur-chef aux Jeux asiatiques de 2014, a déclaré qu’il était pleinement éligible pour être promu au grade de commandant adjoint en vertu du paragraphe (iv) du mémorandum du bureau de 2012 qui offres promotion hors-tour pour les sportifs. Au moment de remporter la médaille de bronze, le pétitionnaire détenait le grade de commandant adjoint, selon le plaidoyer.

“Cependant, au grand choc et à la surprise du pétitionnaire, à partir du moment où il a remporté la médaille de bronze le rendant pleinement éligible pour être promu au grade de commandant adjoint wef 24/10/2014 en vertu de la politique de 2012, le pétitionnaire a été faisant des représentations les unes après les autres pour obtenir une promotion hors tour qui reste inconnue même jusqu’à ce jour », lit-on dans le plaidoyer.

En entendant les observations, dans la récente ordonnance, un banc de division composé des juges Suresh Kumar Kait et Saurabh Banerjee a envoyé des avis au Centre, au CRPF et à d’autres demandant des réponses dans les six semaines. L’ordonnance a en outre ordonné de renotifier l’affaire le 11 janvier devant le registraire pour l’achèvement des plaidoiries.

Les avocats Renjith B. Marar, Zulfiker Ali PS, Augustine Peter et Lakshmi Sree P. ont comparu au nom d’Akram Shah.

Le plaidoyer indiquait également que le requérant n’avait pas été victime de l’injustice des intimés pour la première fois, affirmant conformément à la politique de 1998, pour avoir remporté une médaille d’argent le 4 août en judo lors des 17e Jeux du Commonwealth tenus à Manchester ( Royaume-Uni), il a eu droit à une promotion hors tour au poste de commandant adjoint, qui ne lui a pas été accordée bien à temps malgré le cas où le pétitionnaire avait été recommandé à cet effet.

Dans ce cas également, le pétitionnaire a envoyé de nombreuses représentations à l’autorité compétente pour obtenir des mises à jour sur son cas de promotion hors tour et cette dernière a continué à tergiverser sur le véritable problème du pétitionnaire, ce qui a fait souffrir massivement le pétitionnaire en raison de les retards de la part des répondants dans le traitement de la même chose, a-t-il déclaré.

