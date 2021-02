Mercredi, la Haute Cour de Delhi a ordonné à tous les opérateurs de télécommunications en Inde et à l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (TRAI) de mettre en œuvre strictement des mesures de protection réglementaires pour les consommateurs, dans le but de les protéger des myriades de tentatives de phishing, d’escroqueries financières et d’autres fraudes connexes. . La décision intervient à la suite d’une requête en bref déposée devant le tribunal par Paytm Payments Bank et sa société holding, One97 Communications. L’ordonnance du tribunal demande à TRAI et à tous les opérateurs de télécommunications indiens de restreindre strictement le secteur du télémarketing, dans le but de réduire le volume croissant d’appels frauduleux et de fraudes financières.

La requête au tribunal, déposée conjointement par Paytm Payments Bank, et l’Internet and Mobile Association of India (IAMAI) représentant plusieurs opérateurs de services de paiement numérique, a exhorté le tribunal à restreindre l’accès des messages en masse et des numéros spéciaux aux télévendeurs non enregistrés, et à pénaliser les spécialistes du marketing enregistrés dans des cas de spam et de divers types de fraudes qui sont devenus de plus en plus courants dans le monde actuel. Un tel type de fraude, très courant, affecte le portefeuille numérique de Paytm et les comptes bancaires Paytm Payments, où des escrocs tentent de frauder les clients Paytm sous prétexte de «vérification de compte».

Exhortant TRAI et tous les opérateurs télécoms à adhérer au règlement de 2010 sur les préférences des clients en matière de communication commerciale des télécommunications (TCCCPR) de l’organisme de réglementation, l’ordonnance de la Haute Cour de Delhi donne aux opérateurs de télécommunications la nécessité d’évaluer ces fraudeurs en masse et d’analyser les rapports pour les empêcher activement de fonctionner. L’ordonnance permettra également aux opérateurs de services de paiement numérique (OSP) d’approcher le CH de Delhi pour intenter un recours contre de tels cas de fraude.

Paytm a allégué que de tels cas de fraude n’imposent pas seulement des pertes financières et une perturbation de la paix mentale pour ses clients, mais entraînent également un impact significatif sur la réputation de la marque, ce que ladite ordonnance aiderait à résoudre. D’autres OSP seront également les bienfaiteurs de cette décision, ce qui peut aider les entreprises à mieux traiter les cas de fraudes ciblées, ce qui a considérablement augmenté ces dernières années.