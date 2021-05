Delhi HC ordonne à WhatsApp de suspendre les services des utilisateurs piratant «Radhe» | Nouvelles des gens

Mumbai: Sur la base d’une plainte déposée par Zee, la Haute Cour de Delhi a ordonné aux utilisateurs de WhatsApp de cesser de faire circuler le dernier film de Salman Khan « Radhe: Your Most Wanted Bhai ». Cela vient après que le distributeur ait allégué que le film avait été victime d’un piratage généralisé via les plateformes de médias sociaux.

La Haute Cour a ordonné à WhatsApp de suspendre les services aux numéros utilisés pour vendre des copies piratées du film.

Le tribunal a également ordonné aux principaux opérateurs de télécommunications du pays – Airtel, Jio et Vodafone – de divulguer les détails des abonnés sur les contrevenants, Zee pour engager de nouvelles poursuites judiciaires à leur encontre.

L’ordonnance de la Haute Cour de Delhi mentionne: « Le demandeur a intenté une action en justice pour injonction permanente, restitution de comptes et dommages-intérêts pour violation de la licence exclusive du demandeur et des droits d’exploitation dans le film cinématographique ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’ (en bref ‘ Comme indiqué dans la plainte, le demandeur est le licencié exclusif et le titulaire de divers droits d’exploitation, y compris les droits de théâtre, les droits de satellite, les droits à la demande, etc. dans et sur le film, y compris, entre autres, le droit exclusif pour distribuer / exposer / sortir le film et / ou rendre le film accessible au public via des plateformes de streaming cinématographique, Internet, numérique et en ligne / plateformes OTT, Transactional Video On Demand (TVOD), etc. «

Parlant de piratage, il dit en outre: « Le film a été diffusé le 13 mai 2021 sur le service de streaming de divertissement numérique du demandeur ‘Zee 5’ pour être visionné par le public à la carte. Le demandeur a reçu des informations selon lesquelles le film était victime de piratage endémique via les plateformes de médias sociaux, y compris le service de messagerie « WhatsApp ». Le demandeur a pris conscience que plusieurs copies contrefaites / illégales du film ainsi que divers clips vidéo de celui-ci ont été réalisés / créés / stockés et sont illégalement copiés, stockés, reproduits , transmis, diffusé, partagé, vendu et / ou mis à disposition pour une visualisation, un téléchargement et un stockage illégaux et non autorisés au grand public par des individus sur plusieurs plateformes de médias sociaux, y compris «WhatsApp». «