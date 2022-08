Delhi HC nomme un comité pour reprendre les affaires de l’Association olympique indienne

La Haute Cour de Delhi a ordonné mardi la création d’un comité d’administrateurs (COA) composé de trois membres pour reprendre les affaires de l’Association olympique indienne (IOA).

Un banc de juges Manmohan et Najmi Waziri a déclaré que la réticence persistante de l’IOA à se conformer au Code du sport rendait impératif que ses affaires soient confiées au COA, composé de l’ancien juge de la Cour suprême, le juge Anil R. Dave, ancien commissaire aux élections en chef. Dr SY Quraishi et ancien secrétaire du ministère des Affaires extérieures Vikas Swarup.

Le tribunal a ordonné au comité exécutif de l’IOA de remettre immédiatement la charge au comité nouvellement nommé et a déclaré que les membres du CoA seront assistés par trois éminents sportifs, à savoir, l’olympien de tir Abhinav Bindra, l’olympien de saut en longueur Anju Bobby George et Archer olympien Bombayla Devi Laishram.

L’AIO est reconnue par le Comité International Olympique comme le Comité National Olympique pour l’Inde.

Le tribunal, qui a examiné en détail les questions concernant le mandat des membres du bureau et les droits de vote, a invalidé le poste de président à vie et tout poste permanent de ce type pour un individu au sein de l’AIO comme étant illégaux et a déclaré que la durée maximale du mandat du président et de même pour tous les membres du bureau et les membres du CE doit être limité à 3 mandats conformément à la loi.

Il a déclaré que les sportifs, hommes et femmes, devraient être inclus dans les comités généraux et exécutifs de l’organisme sportif.

Il y a tout lieu de reconnaître la présence importante des femmes dans le monde du sport. L’administration sportive n’est pas l’apanage des hommes. Il est de notoriété publique qu’au cours de ses 95 années d’existence, l’AIO n’a jamais eu de femme comme présidente ou secrétaire générale. Les femmes aspirent certainement à occuper des postes importants dans le processus décisionnel. Leur présence tant au GB (organe général), qu’au CE (comité exécutif) de l’AIO, permettra de concrétiser leurs aspirations légitimes. En conséquence, les femmes constitueront la moitié de la catégorie des sportifs ayant droit de vote à l’Assemblée générale ainsi qu’au CE, a déclaré le tribunal.

L’ordonnance du tribunal a été adoptée à la suite d’une requête de l’avocat principal Rahul Mehra demandant le strict respect par l’IOA et les fédérations sportives nationales du Code du sport et des dicta judiciaires.

L’histoire de la récalcitrance persistante de l’IOA pendant près d’un demi-siècle à se conformer au Code du sport, malgré son assurance constante au gouvernement, les préoccupations sociétales et le bien public plus large, rendent impératif que les affaires de l’IOA soient confiées à un comité d’administrateurs (CoA), a-t-il déclaré.

En conséquence, des personnalités éminentes des domaines du droit, de l’administration publique, des élections et des relations internationales sont nommées membres du CoA, assistées d’éminents sportifs, en tant que consultants, a ordonné le tribunal.

Il a ordonné au centre de ne pas accorder de reconnaissance ou d’installations aux organismes sportifs qui ne respectent pas le code du sport et a en outre appelé à la mise en œuvre de réformes structurelles pour éliminer la mauvaise gestion dans les organismes sportifs et démocratiser ces institutions.

Cette Cour est d’avis que le Code du sport doit être rendu applicable à chaque constituant de chaque NSF, y compris l’IOA ainsi que ses constituants. En conséquence, il est ordonné à l’intimé n°1/Union of India de ne pas accorder de reconnaissance ou de facilité (monétaire ou autre) à l’IOA ou à toute NSF et/ou à l’une de ses associations affiliées, s’ils refusent de se conformer au code du sport tel que ordonnée par cette Cour, dit-il.

Le gouvernement central et les gouvernements des États pourraient envisager d’adopter une législation complète concernant la reconnaissance et la gestion des organismes sportifs intégrant les meilleures pratiques et la Charte du CIO sans laquelle aucune facilité (financière ou autre) ne devrait être accordée par un État ou une Union de l’Inde, de la dit le tribunal.

Le tribunal a enregistré la présente requête a souligné que les collèges électoraux de la plupart des organismes sportifs sont contrôlés par quelques individus où les vrais sportifs ont du mal à se faire élire et jouent un rôle important dans la gestion et la Constitution de l’AIO stipule vaguement que le président d’IOA peut être à vie.

Le tribunal a déclaré que le contrôle gouvernemental de la conformité devrait être rapide, robuste et méticuleux à tout moment et qu’une fédération sportive qui ne respecte pas la loi du pays ne recevrait aucune reconnaissance du gouvernement et il en va de même pour l’IOA. .

A défaut de mise en conformité par IOA, dans le délai ci-dessus précisé, sa reconnaissance par l’Etat est suspendue. L’urgence de la coopération avec le CoA et la responsabilité du respect du Code du sport incombent à l’IOA, a-t-il déclaré.

Il a précisé que le COA doit aider à la préparation et à l’adoption de la constitution de l’IOA conformément au Code du sport et aux décisions de justice et faciliter la tenue d’élections et la remise des affaires de l’organisme à un organe démocratiquement élu en termes de sa constitution qui sera adoptée, de préférence dans un délai de 16 semaines à compter de la date d’approbation par les membres du CdA.

Les honoraires payables aux membres du CoA et les facilités qui leur seront accordées s’apparenteront à ce qui pourrait être fixé par la Cour suprême dans l’affaire relative à la Fédération indienne de football et pour le moment, à titre d’honoraires provisoires, un dépôt de Rs 3 lakh par mois doit être faite avec chaque membre du CoA et Rs 1,5 lakh chacun avec le sportif consultant, a déclaré le tribunal.

