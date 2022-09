Delhi HC empêche l’ancien entraîneur Sjoerd Marijne de commenter contre le capitaine de l’équipe indienne de hockey Manpreet Singh

Mercredi, la Haute Cour de Delhi a interdit à Sjoerd Marijne, ancien entraîneur de l’équipe indienne de hockey féminin, de faire des déclarations ou d’accorder des interviews, ou de publier des éléments de son prochain livre sur le capitaine de l’équipe masculine de hockey Manpreet Singh, car ils sont “prima facie diffamatoires”.

“À mon avis, les déclarations faites sont à première vue diffamatoires et préjudiciables à la réputation et à la bonne volonté du demandeur (Manpreet Singh)”, a fait remarquer le juge unique Amit Bansal.

A LIRE AUSSI|Introspection terminée, il est temps de repartir à zéro et de travailler sur les lacunes : Sushila Chanu

Le tribunal a en outre déclaré: “.. jusqu’à la prochaine date d’audience, l’accusé n ° 2 (Marijne) est empêché de publier une déclaration, de donner des interviews, de la correspondance et de publier des extraits en relation avec les déclarations susmentionnées, comme indiqué dans le manuscrit.”

Au cours de l’audience, la maison d’édition HarperCollins Publishers India Pvt Ltd a fait valoir que jusqu’à ce que la poursuite de Singh soit déposée, elle n’avait pas l’intention de publier les extraits du manuscrit.

La partie litigieuse du livre intitulée “Will Power: The Inside Story of the Incredible Turnaround in Indian Women’s Hockey” a également été publiée dans un journal, dans laquelle Marijne a allégué que le capitaine de l’équipe avait demandé aux jeunes joueuses de l’équipe de sous-performer afin favoriser ses amis.

Le livre intitulé “Will Power: The Inside Story of the Incredible Turnaround in Indian Women’s Hockey” qui devait être lancé mercredi (21 septembre).

Lundi, la Haute Cour a également interdit à Marijne et HarperCollins Publishers India Private Limited de publier tout contenu sur l’état de santé du joueur Gurjit Kaur dans son prochain livre.

Dans l’appel de Kaur, qui s’opposait à la publication de certaines informations confidentielles qu’elle avait partagées avec Marijne en toute confidentialité lorsqu’il était entraîneur, la joueuse a souligné que la publication de ces détails sur son état de santé violerait également son droit à la vie privée.

La tacticienne néerlandaise Marijne a joué un rôle clé en guidant l’équipe indienne de hockey féminin dirigée par Rani Rampal vers une quatrième place historique aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici