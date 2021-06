Delhi HC annule le plaidoyer contre les films sur Sushant Singh Rajput, la sœur de l’acteur décédé « extrêmement découragée »

La Haute Cour de Delhi a refusé jeudi de suspendre la sortie du film ‘Nyay: The Justice’, dont la sortie est prévue vendredi, prétendument basé sur la vie de feu l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput.

Meetu Singh, sœur de SSR, s’est adressée aux médias sociaux pour exprimer qu’elle était « extrêmement découragée » par le jugement de jeudi rejetant un plaidoyer visant à obtenir l’interdiction de tout film ou autre entreprise pouvant utiliser le nom ou la ressemblance du défunt acteur pour créer un biopic ou une histoire. . Le plaidoyer avait été déposé par le père de Sushant, Krishna Kishore Singh.

« Extrêmement découragé par le jugement. #JusticeForSushantSinghRajput #SSRians #SushanthSinghRajput », a tweeté Meetu Singh après le jugement, peu de temps après que la Haute Cour de Delhi a refusé de suspendre la sortie du film « Nyay: The Justice ».

Un banc du juge Sanjeev Narula a rejeté une demande déposée par le père de Sushant, contre le film et d’autres entreprises utilisant le nom ou l’image de son fils sous la forme d’un biopic ou d’une histoire.

Le tribunal a noté que le droit à la vie privée a également été invoqué non seulement du défunt mais aussi de sa famille. « Les observations sur cet aspect sont peu précises et vagues. Aucune instance précise n’a été présentée par le plaignant pour montrer comment ce droit est violé et, par conséquent, le plaidoyer est dénué de fondement », a déclaré le tribunal.

Le tribunal a également jugé fondé l’affirmation de l’un des défendeurs selon laquelle si les informations sur les événements survenus sont déjà dans le domaine public, on ne peut invoquer aucune violation du droit à la vie privée si un film est inspiré de tels événements.

Le tribunal a noté que les événements qui constituent le sujet du film sont dans la sphère publique, et il ne trouve aucune justification pour restreindre la publication d’œuvres prétendant être fictives, qui s’inspire de tels événements.

« Étant donné que les films des accusés ne sont ni présentés comme un biopic, ni comme une narration factuelle de ce qui s’est passé dans la vie de la SSR et sont décrits comme étant complètement fictifs et inspirés de certains événements qui se sont produits dans le passé et ont été largement discutés et sont disponibles dans le domaine public, la Cour ne trouve aucune raison d’accorder une injonction d’éloignement », a déclaré la Cour.

Selon le plaidoyer de Singh, certains des projets de films à venir ou proposés basés sur la vie de son fils sont Nyay : The Justice, Suicide or Murder ; une étoile a été perdue, Shashank et un film financé par la foule sans nom.

Singh a exprimé sa crainte que diverses pièces de théâtre, films, séries Web, livres, interviews ou autre matériel ne soient publiés, ce qui nuirait à la réputation de son fils et de sa famille.

Le tribunal a noté que la plainte avait été déposée à l’approche de la sortie du film après que des cinéastes aient consacré beaucoup de temps, d’argent et d’efforts à la production et à la promotion. « Pour cette raison, la balance des inconvénients est entièrement en faveur des accusés », a déclaré le tribunal.

Le père de Rajput, représenté par l’avocat principal Vikas Singh et l’avocat Varun Singh, a affirmé que les cinéastes profitaient de la situation à des fins commerciales et que, par conséquent, le droit à la liberté de parole et d’expression ne s’appliquerait pas à eux.

Le tribunal a observé que l’interprétation fictive d’une représentation dramatique basée sur certains événements relève de la liberté d’expression et de parole artistique.

Le tribunal a ajouté que tant que le nom n’était pas utilisé et qu’un avertissement était publié avec le film, les cinéastes ne pouvaient pas être interdits de faire un film basé sur de tels événements.

Vikas Singh avait fugitivement soutenu que le droit à la liberté d’expression, en matière de reportage d’information, ne bénéficie pas de la même protection lorsqu’il s’agit de questions d’exploitation commerciale.

« L’argument est erroné, et on ne peut pas lire cette classification des droits fondamentaux et non fondamentaux en vertu de l’article 19 (1) (a) de la Constitution de l’Inde. La protection et la garantie prévues par la Constitution s’appliqueraient avec la même rigueur, même si la publication conduit à un gain commercial », a déclaré le tribunal.

La plainte déposée par le père de Rajput demandait aux cinéastes des dommages-intérêts de plus de deux crores de roupies pour « perte de réputation, traumatisme mental et harcèlement » envers la famille de Rajput.

Le tribunal a noté que sans connaître le contenu du film et uniquement en s’appuyant sur certains articles de presse, le demandeur ne peut prétendre que la représentation dans les films est destinée à ternir.

L’avocat principal Chander Lall, représentant le réalisateur de Nyay, s’est opposé au plaidoyer et a fait valoir que la caricature, le nom ou la ressemblance de Rajput n’ont pas été utilisés dans le film.

L’acteur Sushant Singh Rajput a été retrouvé pendu dans son appartement de Bandra dans des circonstances mystérieuses le 14 juin 2020.