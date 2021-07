Delhi HC accorde une semaine à Juhi Chawla pour déposer une amende de Rs 20 lakh, exprime un « choc face à la conduite » | Nouvelles des gens

New Delhi: La Haute Cour de Delhi a accordé mercredi une semaine à l’actrice de Bollywood Juhi Chawla et à deux autres personnes pour déposer Rs 20 lakh sur les frais qui leur ont été imposés pour avoir abusé de la procédure judiciaire dans le cadre de leur action en justice contestant la technologie de réseau sans fil 5G.

Le tribunal est choqué par la conduite des plaignants, a déclaré le juge JR Midha en observant que Chawla et d’autres n’étaient même pas disposés à déposer gracieusement les frais.

Le juge entendait trois demandes présentées par l’acteur pour le remboursement des frais de justice, la renonciation aux frais et le remplacement du mot « rejeté » dans le jugement par « rejeté ».

La réaction du tribunal est intervenue après que l’avocat de Chawla, l’avocat principal Meet Malhotra’s, après avoir retiré la demande de renonciation aux frais, a déclaré que les frais seraient déposés dans une semaine ou dix jours, ou que des recours juridiques seraient exercés à leur encontre.

« D’une part, vous déplacez une demande frivole et d’autre part, vous retirez la demande et les plaignants ne sont même pas disposés à déposer gracieusement les dépens », a déclaré le tribunal.

Le tribunal a déclaré qu’il avait, en fait, adopté un point de vue clément lorsqu’il a imposé des frais de Rs 20 lakh à Chawla et à d’autres et n’a pas engagé de procédure pour outrage.

« J’ai été choqué… Ce tribunal a adopté un point de vue clément et n’a pas prononcé d’outrage lorsque l’affaire a été établie… J’étais totalement enclin. Vous dites que le tribunal n’avait pas le pouvoir d’imposer des frais (mais) le tribunal a le pouvoir d’émettre un outrage « , a déclaré le tribunal alors qu’il s’opposait fermement à la demande.

Malhotra a précisé que le stand n’était pas que les frais ne seraient pas payés, et n’a même pas pressé la demande de sa renonciation.

« C’est involontaire… Aujourd’hui aussi, c’est mon instruction que personne n’a dit qu’ils ne le feraient pas. J’ai vu ce qui s’est passé (dans le jugement). Je comprends parfaitement », a-t-il déclaré. Le tribunal a enregistré la déclaration de Malhotra selon laquelle il avait demandé un délai de plusieurs semaines pour déposer les dépens et qu’un recours pouvait être exercé pour se prévaloir des recours juridiques.

La demande de remboursement des frais de justice a également été retirée par Malhotra. L’avocat Deepak Khosla, représentant Chawla et autres, a informé que les frais de justice avaient déjà été payés.

« Je n’ai pas encore vu une personne dans ma carrière judiciaire une personne qui n’est pas disposée à payer les frais de justice », a fait remarquer le juge alors que la demande était rejetée car retirée. « Laissons le passé passer », a exhorté Malhotra au tribunal.

Le tribunal a ordonné que la troisième demande de rejet de la plainte soit déposée devant le juge Sanjeev Narula après le versement des frais de justice. Malhotra a fait valoir que la plainte, qui « n’a jamais atteint le niveau de poursuite », ne pouvait être rejetée ou renvoyée qu’aux termes du Code de procédure civile, et non rejetée.

Une nouvelle audience dans l’affaire aura lieu le 12 juillet.

En juin, la Haute Cour avait rejeté la poursuite intentée par Chawla et d’autres contre la mise en place de réseaux sans fil 5G dans le pays et avait imposé un coût de Rs 20 lakh. Le tribunal avait qualifié le plaidoyer de « défectueux », « d’abus de procédure » et avait déposé un dossier pour « faire de la publicité ».

Le juge Midha a déclaré que la plainte dans laquelle des questions avaient été soulevées sur les risques pour la santé dus à la technologie 5G n’était « pas maintenable » et était « bourrée d’affirmations inutiles scandaleuses, frivoles et vexatoires » qui sont susceptibles d’être invalidées.

Le tribunal a déclaré que la plainte déposée par l’actrice-écologiste et d’autres visait à faire de la publicité, ce qui était clair car Chawla a fait circuler le lien de vidéoconférence de l’audience sur son compte de réseau social, ce qui a entraîné des perturbations répétées trois fois par des mécréants inconnus qui ont continué les perturbations malgré les avertissements répétés. .

La poursuite visait à demander aux autorités de certifier au grand public que la technologie 5G est sans danger pour les humains, les animaux et tous les types d’organismes vivants, de flore et de faune.

Il a déclaré que si les plans de l’industrie des télécommunications pour la 5G se concrétisaient, aucune personne, aucun animal, aucun oiseau, aucun insecte ou aucune plante sur terre ne pourra éviter l’exposition, 24 heures sur 24, 365 jours par an, à des niveaux de rayonnement RF qui sont 10x à 100x fois supérieur à ce qui existe aujourd’hui.