Delhi frissonne alors qu’une nouvelle vague de froid balaie le nord de l’Inde, le brouillard retarde les vols

Après un bref répit, Delhi et ses États voisins se sont réveillés par une matinée fraîche, le bureau météorologique prédisant une forte chute de température dans les prochains jours.

La température minimale dans la capitale nationale a été enregistrée ce matin à 4,7 degrés Celsius – une forte baisse par rapport aux 10,2 degrés Celsius d’hier.

La visibilité dans la région de Palam était d’environ 200 mètres.

Certains vols prévus au départ de la capitale nationale ont été retardés en raison d’une faible visibilité dans la région, a rapporté l’agence de presse ANI.

Des vagues de froid et un temps brumeux ont également prévalu sur le Pendjab, l’Haryana, Chandigarh et certaines parties de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan.

Les responsables du chemin de fer du Nord ont déclaré qu’au moins 20 trains étaient en retard.

Le bureau météorologique avait précédemment prédit que les températures chuteraient à Delhi et dans la région de la capitale nationale (RCN) à partir d’aujourd’hui.

Une vague de froid est susceptible de frapper Delhi et ses régions voisines entre lundi et mercredi, ont déclaré les responsables météorologiques, ajoutant que la température minimale à Ayanagar et Ridge pourrait s’établir autour de 3 degrés Celsius.

Le bureau météorologique a mis en garde les gens contre les engelures, leur demandant de limiter leur activité de plein air.

Un expert météorologique a prédit que les températures dans les plaines plongeraient jusqu’à -4 degrés Celsius entre le 16 et le 18 janvier.

“Je ne sais pas comment mettre cela en place, mais la prochaine période de #Coldwave en #Inde semble vraiment extrême du 14 au 19 janvier 2023 avec un pic du 16 au 18, jamais vu un ensemble de températures aussi bas dans un modèle de prédiction jusqu’à présent dans mon Carrière. Gel de -4°c à +2°c en plaine”, avait-il tweeté.

L’affirmation a été réfutée par l’agence météorologique Skymet. “Delhi peut connaître un minimum de 3 à 4 degrés entre le 16 et le 18 janvier, mais ne descendra en aucun cas en dessous de 0 degré. Des poches isolées peuvent connaître un minimum d’environ 2 degrés”, avait déclaré Skymet.