Delhi frissonne à 1,9 degrés dans une vague de froid, le brouillard retarde les trains et les vols

Au milieu d’une vague de froid qui sévit dans certaines parties du nord de l’Inde, Safdarjung à Delhi a enregistré une température minimale de 1,9 degrés Celsius, a annoncé dimanche le Département météorologique indien.

Pendant ce temps, Aya Nagar également à Delhi a enregistré une température minimale de 2,6 degrés Celsius, tandis que Lodhi Road a enregistré 2,8 degrés Celsius et Palam 5,2 degrés Celsius, a ajouté l’IMD.

Une épaisse couche de brouillard recouvrait Delhi et ses zones adjacentes dimanche matin, réduisant la visibilité. La capitale nationale et les États voisins continuent de connaître des conditions de froid et de brouillard intenses.

Une vingtaine de vols en provenance de l’aéroport international Indira Gandhi ont été retardés dimanche en raison du temps brumeux et d’autres problèmes opérationnels, a déclaré un responsable de l’aéroport de Delhi.

Un porte-parole de Northern Railway a déclaré que 42 trains avaient été retardés d’une heure à cinq heures en raison du brouillard.

L’IMD a prédit que les vagues de froid et les journées froides se poursuivraient dans le nord-ouest de l’Inde au cours des deux prochains jours jusqu’à lundi.

Selon le service météorologique, les températures minimales devraient très probablement augmenter d’environ 2 degrés Celsius dans de nombreuses parties des plaines du nord-ouest de l’Inde après deux jours à partir de mardi. Aucun changement significatif des températures minimales n’est très probable sur l’est de l’Inde au cours des trois prochains jours jusqu’à mardi et une augmentation d’environ 2 à 3 degrés Celsius par la suite.

Une chute de 2 à 3 degrés Celsius des températures minimales est très probable au Madhya Pradesh au cours des deux prochains jours jusqu’à lundi, sans changement significatif au cours des trois jours suivants jusqu’à jeudi, a indiqué le service météorologique.

“En raison de la persistance des vents légers dominants et de la forte humidité près de la surface sur les plaines indo-gangétiques, un brouillard dense à très dense est très susceptible de se poursuivre dans certaines / de nombreuses parties pendant la nuit et le matin au Pendjab, Haryana, Chandigarh et Delhi et l’Uttar Pradesh pendant les deux prochains jours jusqu’à lundi et dans des poches isolées par la suite pendant les trois jours suivants dans la région”, a déclaré l’IMD.

Un brouillard très dense dans des poches isolées est très probable sur l’Uttarakhand, le nord du Rajasthan, le Bihar, le Bengale occidental sub-himalayen et le Sikkim, l’Assam et le Tripura au cours des trois prochains jours jusqu’à mardi, a indiqué le bureau météorologique, ajoutant que des conditions de gel très au sol prévaudront dans endroits isolés du nord du Rajasthan, Madhya Pradesh les 8 et 9 janvier.