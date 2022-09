Delhi Food Outlet sert des samoussas aux fraises et aux myrtilles, Internet demande « Pourquoi ? »

Les samosas sont une collation de base appréciée souvent par la majorité des ménages en Inde. Cependant, un vendeur de nourriture de Delhi a expérimenté ses ingrédients traditionnels en y ajoutant des saveurs de fruits comme la fraise et la myrtille. Une vidéo des samoussas roses et bleus est devenue virale sur Internet, laissant quelques amateurs de samoussas mal à l’aise. Cependant, une partie d’Internet semble ravie de goûter au goût de la collation expérimentée. Dans le clip qui fait le tour du net, on voit une personne présenter les ingrédients présents dans les samoussas roses et bleus.

Les roses sont appelées les samoussas à la fraise, qui contiennent de la confiture et des garnitures à la fraise. De même, les bleus consistaient en ce qui semblait être de la confiture de myrtilles. Le point de vente de nourriture de Delhi qui sert les samoussas bizarres s’appelle le ‘Samosa Hub’. La vidéo virale suggère que le samoussa à la fraise et le samoussa à la myrtille sont des spécialités de dessert. “Alors peut-être avez-vous essayé différentes variétés de samoussas, mais ce samoussa était hors de la boîte. Les gens diront ye kya khaa rahe ho? Kya dikha rahe ho (Qu’est-ce que tu manges ? Que partages-tu ?) Mais pour être honnête, Strawberry Samosa et Blueberry Samosa ek dessert ka kam karte hai (Ils fonctionnent comme un dessert) » Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Manger du samoussa est une émotion et c’est pourquoi cette recette expérimentée a laissé une partie d’Internet dégoûtée. La recette pour faire des samoussas peut varier d’une ville à l’autre et d’une famille à l’autre, mais l’idée d’inclure des fruits dans la collation ne plaît pas aux internautes. Un utilisateur a écrit : “S’il vous plaît, ne faites pas cela avec le samoussa, c’est une émotion”, un autre a ajouté : “Bienvenue, le diabète.” Un autre a commenté: “Bhai, isse to fansi honi chahiye fansi (Frère, il devrait être pendu).” Pendant ce temps, un internaute a demandé : « Quoi ? Pourquoi?”

Une autre section d’Internet semble ravie d’essayer la collation expérimentale. Un utilisateur a déclaré : “Wow, ça a l’air super innovant ! Je me demande quel goût ça a? Un autre a rejoint, “Quelque chose d’unique et de différent.” Un internaute a écrit: “Ahh, j’attends vraiment d’essayer ça.”

Traditionnellement, cette collation frite est préparée avec une garniture de pommes de terre épicée.

