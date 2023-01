Delhi Fog Memes Cloud Twitter alors que la visibilité devient nulle au milieu d’un froid mordant

Les luttes des habitants de Delhi sont à leur apogée alors que la capitale atteint dimanche une température record. Au cas où cela ne suffirait pas déjà, les habitants de Delhi se sont réveillés avec une épaisse couche de brouillard recouvrant tout. L’idée de conduire est un cauchemar en soi. Pour les habitants de Delhi, inonder le site de micro-blogging Twitter de mèmes semblait être le meilleur moyen d’évacuer leur frustration. Alors que la vague de froid balaie la capitale de la nation et ses environs, Twitter a été envahi par des mèmes hilarants et des commentaires comiques.

Bien que le brouillard soudain ne soit pas inhabituel à cette période de l’année, les réponses des utilisateurs de Twitter montrent qu’ils n’y étaient pas préparés. En fait, les gens attendent que le soleil brille même un peu et dissipe une partie du brouillard. Un utilisateur de Twitter a parfaitement résumé l’ambiance avec l’aide de l’extraterrestre emblématique de Bollywood, Jaadu. Parce que si vous ne pleurez pas pour un peu de soleil, vivez-vous même des hivers ?

Même les marques ne sont pas à l’abri des effets des mèmes. ADG Online Solutions avait partagé un mème concernant les vols retardés par les conditions météorologiques. Avec l’apparition de l’emblématique gars de Land Kara De, c’est aussi hilarant que possible.

Un autre utilisateur a ramené la blague Fogg chal raha hai (le brouillard continue). Ils ont écrit: “Journée parfaite pour tous les ‘kya chal raha hai (que se passe-t-il?) – Fogg chal raha hai (le brouillard continue)’. Twitter accepte.

Découvrez quelques autres mèmes hilarants ici:

Delhi et la RCN se sont réveillées avec une visibilité nulle avec une épaisse couverture de brouillard couvrant la plupart des régions de la région lundi. Le département météorologique indien a prédit que la vague de froid continuera à faire frissonner le nord de l’Inde jusqu’au 10 janvier. Il n’y a pas que Delhi et les régions environnantes qui se sont réveillées par une matinée glaciale ; plusieurs États du nord de l’Inde luttent contre la vague de froid et les conditions de brouillard dense. Lundi à 8h30, la température minimale enregistrée à la station météorologique de Safdarjung était de 3,8 degrés Celsius et la visibilité était de 25 mètres. Palam a enregistré une température de 5,8 degrés Celsius avec une visibilité de 50 mètres.

Dimanche, la température minimale de Delhi à l’observatoire de Safdarjung, la principale station météorologique de la ville, a plongé à 1,9 degrés Celsius, le plus bas en janvier en deux ans.

