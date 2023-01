Delhi enregistre 1,4 degrés, le plus bas cette saison, alors que la nouvelle vague de froid frappe

Les habitants de Delhi et de ses zones adjacentes se sont réveillés par une matinée fraîche avec une température minimale dans la capitale nationale tombant à 1,4 degré Celsius – la plus basse jusqu’à présent cette saison.

Des vagues de froid et un temps brumeux ont également prévalu sur le Pendjab, l’Haryana, Chandigarh et certaines parties de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan.

Le Département météorologique indien (IMD) a émis une alerte pour des vagues de froid intenses et du brouillard dans certaines parties du nord de l’Inde pour les trois prochains jours.

Le bureau météorologique a déclaré que les températures minimales devraient encore baisser d’environ 2 degrés Celsius dans plusieurs parties du nord-ouest et du centre de l’Inde au cours des prochains jours.

Les responsables de la Northern Railway ont déclaré qu’au moins 13 trains étaient en retard à cause du brouillard.

Plus tôt, Delhi a connu une période de vague de froid intense du 5 au 9 janvier, la deuxième plus longue du mois en une décennie.