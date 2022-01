Delhi Eatery sert du «poisson végétalien» et les gourmets Desi ne le lâchent pas facilement

En parcourant sans fin les pages des réseaux sociaux, vous avez peut-être parfois souhaité ne pas voir quelque chose de désagréable. Pouvoir ignorer du contenu qui ne vous intéresse pas, peut être compté parmi les choses de luxe. En parlant de contenu, les utilisateurs des médias sociaux sont obsédés par les vidéos culinaires. Les blogueurs culinaires de différentes régions du pays ont trouvé un moyen intéressant d’engager les gens avec certains des plats, recettes et restaurants les plus inédits. Les internautes sont servis avec des recettes expérimentales allant du kulhad momos au rouleau de crème glacée dhokla et la liste est longue. Toutes les créations ne sont pas étonnantes ou même acceptables. De nos jours, la ligne de démarcation entre unique et bizarre s’estompe. C’est là que la dernière vidéo sur Instagram a laissé les internautes. Un blogueur culinaire nommé Amar Sirohi a révélé un plat étrange préparé par un vendeur de rue de Delhi. Le nom de la préparation est veg fish !

Dans la vidéo, on peut voir comment le goûter est fait. En utilisant du soja, le vendeur crée un faux poisson en forme de viande. Il le trempe ensuite dans de la farine de maïs et l’enrobe de flocons de maïs pour un peu de croquant. Après l’avoir fait frire, le plat est servi avec une variété de sauces et de trempettes. Le clip capture également la critique du plat final par le blogueur culinaire. En tant que végétarien pur, il a semblé agréablement surpris en chantant tous les louanges de la délicatesse. Khanna Tandoori Junction à East Delhi est l’endroit où vous pouvez trouver le plat. Tout en partageant la vidéo, il a écrit une légende en hindi, qui se traduit approximativement par « Pure veg fish fish ».

Publiée il y a quelques jours, la vidéo a accumulé plus de 380 000 vues et 35 000 likes et les chiffres augmentent rapidement. Les internautes ont des réactions mitigées face au plat. Les commentaires ont suscité des appréhensions de la part de quelques Instagrammers qui ne savaient pas s’ils aimeraient essayer le plat. Beaucoup sont simplement confondus avec le nom du plat – poisson végétarien. Alors que la viande simulée gagne beaucoup d’attention dans un passé récent, le concept ne s’est pas installé à part entière avec la majorité des gens. D’autres ont été mécontents de la forme, affirmant que l’apparence de poisson du plat lui-même crée une aversion pour le goûter.

