Delhi Earthquake Memes Jolt Twitter alors que la capitale nationale secoue pour la troisième fois en 20 jours

Delhi a connu son troisième tremblement de terre en 20 jours mardi soir. C’était un mineur de magnitude 2,5 et avait son épicentre à 8 kilomètres à l’ouest de New Delhi, selon le Centre national de sismologie. La capitale nationale a ressenti des secousses. Avant cela, le 9 novembre, de violentes secousses ont été ressenties dans et autour de Delhi après qu’un tremblement de terre de magnitude 6,3 a frappé le Népal, faisant 6 victimes. Ensuite, le 12 novembre, Deli-NCR et certains autres États du nord ont ressenti des secousses après qu’un tremblement de terre de magnitude 5,4 a frappé le Népal. Après le tremblement de terre d’hier, Twitter en a enfin assez et s’en sort en créant des mèmes.

Delhi était déjà aux prises avec la pollution et la saison hivernale, et trois tremblements de terre se succédant rapidement en l’espace de 20 jours ont amené les habitants de Delhi à demander “yeh dukh kaahe khatam nahi hota?“

Selon un rapport du Straits Times, environ 15 grands tremblements de terre d’une magnitude supérieure à 7,0 se produisent chaque année. Seuls sept tremblements de terre de ce type ont été enregistrés au cours des dix premiers mois de 2022, ce qui indique que la fréquence de ces catastrophes se situe dans la fourchette normale, a déclaré le Dr Karen Lythgoe, chercheur principal à l’Observatoire de la Terre de Singapour. Quelques tremblements de terre plus importants devraient se produire avant la fin de 2022, sur la base de l’attente statistique de 15 grands tremblements de terre par an, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, Delhi s’est réveillé le matin le plus froid de la saison, avec un mercure plongeant à 8 degrés Celsius et une qualité de l’air “mauvaise” le 23 novembre. L’indice de la qualité de l’air (IQA) de la capitale nationale était de 238 à 9 heures ce jour-là. .

