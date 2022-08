Delhi Crime Saison 2 : Superbes looks de Vidya Balan à Shefali Shah lors de l’événement promotionnel

Crime de Delhi Saison 2 : Shefali Shah est prêt pour la prochaine série Web de Netflix. Delhi Crime Saison 1 a été une série à succès. Les fans attendaient la deuxième saison. Delhi Crime est une websérie très attendue. Depuis la sortie de la bande-annonce, les fans attendent la série. Hier soir, Netflix a organisé une projection de Delhi Crime 2. Toutes les stars étaient présentes à l’événement promotionnel. Vidya Balan a également assisté à l’événement et elle était belle comme d’habitude. Vidya portait une robe verte multicolore. Elle est venue avec son mari, le producteur de films indien Siddharth Roy Kapur. Shefali Shah est également magnifique dans une robe bleue. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur les looks promotionnels et le casting vedette de Delhi Crime saison 2.