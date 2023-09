Delhi CM Arvind Kejriwal et Punjab CM Bhagwant Mann arrivent à Udaipur – Regardez

Les collègues de l’AAP de Raghav Chadha, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, et le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, sont arrivés à Udaipur pour assister à la cérémonie de mariage.

Avant le mariage de Parineeti Chopra-Raghav Chadha, le ministre en chef de Delhi, le chef du parti Aam Aadmi, Arvind Kejriwal, et le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, sont arrivés à Udaipur pour le mariage. Samedi, Arvind Kejriwal et Bhagwant Mann ont été aperçus sortant de l’aéroport.

Les personnalités politiques étaient étroitement surveillées et, alors qu’elles se dirigeaient vers leur voiture, elles ont salué les médias. Viral Bhayani a partagé la vidéo sur sa page Instagram et a écrit : « Les ministres sont ici pour assister au mariage de la diva de Bollywood Parineeti et de leur cher ami Raghav Chaddha. » D’autres amis de la famille et invités sont également arrivés à Udaipur. Les invités étaient transportés à travers le lac Pichola jusqu’à l’hôtel.

Voici la vidéo





Quelques heures auparavant, la star du tennis Sania Mirza lui avait souhaité le grand jour. Samedi, Sania a partagé une adorable photo de Parineeti lui faisant un câlin serré à Sania Mirza sur ses histoires Instagram.

Partageant la photo sur son Instagram, Sania a écrit : « Félicitations, belle fille (emoji coeur). À mon tour de te donner le plus grand jhappi @parineetichopra. » Parineeti et Raghav se marieront le dimanche 24 septembre au Leela Palace à Udaipur. Selon les informations, le créateur de mode Manish Malhotra, qui a conçu les tenues de Parineeti, atterrira à Udaipur samedi soir.

La cousine de Parineeti et star mondiale, Priyanka Chopra, est venue d’Amérique pour assister à la cérémonie de sa bague. Mais maintenant, les rapports suggèrent que l’actrice de mode pourrait sauter les festivités du mariage en raison de ses engagements professionnels antérieurs. Les festivités précédant le mariage ont commencé avec le couple cherchant la bénédiction à Delhi Gurudwara. Le couple a assisté à une cérémonie Kirtan et Ardaas. Mercredi, une soirée soufie a eu lieu à la résidence de Raghav à Delhi. La cérémonie s’est déroulée en présence de la mère de Priyanka, Madhu Chopra, Harbhajan Singh et de l’oncle de Raghav, Pawan Sachdeva, ainsi que du président de la FDCI, Sunil Sethi.