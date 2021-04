Vivaan Gupta, neuf ans, de Delhi n’est pas un enfant ordinaire. Il est si rapide à réciter des choses qu’il a terminé les 15 shlokas de Shiv Tandav Stotram, écrits en sanscrit par le roi de Lanka Ravana, en seulement 55 secondes et 29 millisecondes, entrant dans le livre des records de l’Inde pour la deuxième fois en moins de deux ans. .

Selon un rapport de l’agence de presse ANI, Vivaan, un étudiant de l’école publique Bal Bharati dans la région de Pitampura au nord-ouest de Delhi, s’est inspiré de sa grand-mère qui récitait les shlokas comme un rituel. Il était tellement fasciné par l’hymne qu’il a commencé à les pratiquer quotidiennement. Lorsque son grand-père Anil Gupta l’a entendu, il a immédiatement reconnu sa capacité à mémoriser des phrases complexes plus rapidement que les gens normaux et l’a encouragé.

Shiva Tandav Stotram est un hymne complexe chanté par Lanka King Ravana, un féroce dévot de Lord Shiva, pour louer sa puissance et sa beauté. On dit que chanter ou écouter Shiva Tandava Stotram supprime toutes les énergies négatives et confère à une personne un pouvoir et une force mentale immenses.

Le grand-père s’est dit fier que Vivaan ait pu établir le record car il n’est pas facile de mémoriser «tous ces shlokas complexes» puis de les réciter en un temps record.

Vivaan (né le 6 juin 2011) précédemment est entré dans le livre des records de l’Inde après être devenu la plus jeune personne à voyager sur les sept continents à l’âge de huit ans seulement. Le détenteur du record a déclaré qu’il s’était rendu en Australie le 6 juin 2019, dernier continent à avoir établi le record.

Vivaan a couvert les sept continents en seulement quatre ans après avoir débuté en 2015 avec le nord du Canada (Amérique du Nord). Au moment où il s’est rendu en Australie, il avait déjà voyagé dans 32 pays à travers le monde. Il avait dit qu’il adorait rencontrer le Père Noël en Finlande et qu’il avait apprécié le safari animalier en Tanzanie en plus de plonger dans la Grande Barrière de Corail d’Australie.

