Delhi, Bihar : la chaleur tue au moins 15 personnes en Inde alors que les températures approchent les 50 °C

Plusieurs personnes sont mortes à cause de maladies liées à la chaleur au cours des dernières 24 heures, alors que les températures continuent de monter en flèche dans le nord et le centre de l’Inde.

Mahendra Kumar, magistrat du district de Bhojpur au Bihar dit le journal Times of India que trois agents électoraux et un policier étaient morts jeudi dans la ville des suites d’un coup de chaleur.

« C’était la journée la plus chaude et, malgré la présence d’installations médicales dans tous les centres, ils se sont effondrés. [volunteer policeman] a perdu connaissance là où il résidait », a déclaré M. Kumar, ajoutant que l’homme est décédé à l’hôpital alors qu’il était soigné par des médecins.

La chaleur dans le nord, le centre et certaines parties de l’ouest de l’Inde a été implacable au cours des deux dernières semaines, avec des températures maximales oscillant autour de 45-46°C pendant des jours consécutifs et grimpant même jusqu’à 50°C dans certaines régions.

Plusieurs régions connaissent de graves pénuries d’eau et d’électricité en raison d’une augmentation de la consommation. La hausse des températures a entraîné une recrudescence des incendies dans toute l’Inde et les autorités utilisent des drones pour surveiller les incendies de forêt au Jammu-et-Cachemire.

L’Inde a connu une augmentation de 55 % des décès dus à la chaleur extrême entre 2000-2004 et 2017-2021, selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet.

Alors que de nombreuses régions du pays connaissent régulièrement des vagues de chaleur en été, les experts estiment que celles-ci deviennent désormais plus longues, plus intenses et plus fréquentes.