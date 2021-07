Delhi a connu la plus forte augmentation de NO2 dans l’air au cours de la dernière année malgré le verrouillage de Covid-19

Il y a eu une énorme augmentation, allant jusqu’à environ 125 %, du NO2 (dioxyde d’azote) dans l’air de Delhi au cours de la dernière année, a affirmé Greenpeace India, une organisation non gouvernementale (ONG) dans son étude qui a analysé Concentrations de NO2 dans les huit villes les plus peuplées d’Inde.

Selon ses rapports, entre avril 2020 et avril 2021, la pollution par le NO2 a augmenté dans les huit capitales des États étudiés – Mumbai, Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Kolkata, Jaipur et Lucknow.

Le rapport a affirmé que la capitale nationale a connu « l’augmentation la plus spectaculaire » au cours de la période.

Le NO2 est un polluant atmosphérique dangereux qui est libéré lors de la combustion du carburant, comme dans la plupart des véhicules à moteur, la production d’électricité et les processus industriels.

L’exposition au NO2 peut avoir de graves conséquences sur la santé des personnes à tout âge, affectant les systèmes respiratoire et circulatoire et le cerveau, entraînant une augmentation des hospitalisations et de la mortalité.

« Les observations par satellite révèlent que la pollution par le NO2 a augmenté à 125% des niveaux d’avril 2020. L’analyse suggère que l’augmentation aurait été encore plus importante (146 %) si les conditions météorologiques avaient été similaires à celles de 2020 », lit-on dans le rapport.

« Derrière l’écran de fumée – Les données satellitaires ont révélé une augmentation de la pollution atmosphérique dans les huit capitales d’État les plus peuplées de l’Inde », a-t-il ajouté.

Le rapport a révélé que Mumbai a connu une augmentation de la pollution par le NO2 de 52 %, Bengaluru de 90 %, Hyderabad de 69 %, Chennai de 94 %, Kolkata de 11 %, Jaipur de 47 % et Lucknow de 32 %. cent en avril 2021 par rapport au même mois l’an dernier.

Selon Avinash Chanchal, responsable de la campagne climatique chez Greenpeace Inde, les niveaux de qualité de l’air dans ces huit villes sont alarmants. Les gens paient déjà un prix énorme pour notre dépendance à l’égard de la combustion de combustibles fossiles et ont suggéré que cela ne devrait pas continuer.

« Les véhicules à moteur et les industries basées sur la consommation de combustibles fossiles sont les principaux moteurs de la pollution par le NO2 dans les villes indiennes. Les gouvernements, l’administration locale et les urbanistes doivent amorcer la transition des véhicules privés vers un système de transport public efficace, propre et sûr fonctionnant à l’énergie propre qui, bien sûr, doit fournir des mesures de sécurité liées à Covid-19 », a déclaré Chanchal.

