DELFI Diagnostics présentera une technologie révolutionnaire et une étude clinique achevée sur la détection du cancer du poumon

La direction de DELFI annoncera des progrès dans l’apprentissage automatique du génome entier pour les tests de détection du cancer du poumon lors du HLTH 2023 ; Présentation de l’étude de validation clinique L101 de DELFI au congrès annuel CHEST

BALTIMORE et PALO ALTO, Californie., 4 octobre 2023 /PRNewswire/ — DELFI Diagnostics, Inc.un développeur de tests sanguins accessibles qui offrent une nouvelle façon de détecter le cancer, a annoncé aujourd’hui que la société participerait à plusieurs sessions au SANTÉ 2023 conférence à Las Vegas, Nevadaet le POITRINE 2023 Assemblée annuelle à HonoluluHawai’i, tous deux ayant lieu 8-11 octobre 2023.

Au HLTH, DELFI partagera une mise à jour critique sur les progrès de la société dans le développement de son test de détection du cancer du poumon pour les personnes éligibles au dépistage, ainsi que des perspectives sur l’évolution du paysage de la biopsie liquide au cours d’une présentation Tech Talk et d’une table ronde. L’approche de DELFI en matière de détection précoce du cancer applique une technologie avancée d’apprentissage automatique aux données de séquençage du génome entier pour comparer les modèles et les caractéristiques de l’ADN acellulaire (cfDNA) d’un individu avec des populations atteintes ou non de cancer. Une présentation orale à CHEST mettra en lumière les nouvelles données de l’étude DELFI-L101, « Évaluation de l’ADN des fragments pour une interception précoce – Étude de formation sur le cancer du poumon », une étude cas-témoin prospective, multicentrique auprès d’individus éligibles au dépistage du cancer du poumon pour former et valider de manière indépendante le test sanguin pour la détection précoce du cancer.

« Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer dans le monde, mais seulement six pour cent des plus de 15 millions d’Américains éligibles au dépistage chaque année le font », a déclaré Peter B. Bach, MD, médecin-chef de DELFI, qui participera à un panel HLTH sur le dépistage du cancer. « DELFI est conçu pour résoudre les problèmes de santé de la population les plus lourds, à commencer par le cancer du poumon. HLTH et CHEST sont des opportunités opportunes pour nous de révéler de nouvelles connaissances et des avancées sur notre nouvelle façon précise et accessible de détecter le cancer à ses premiers stades. »

Événements DELFI HLTH

Hall Ouest du Centre des congrès, Las Vegas, Nevada

DELFI Discussion technique: Un « premier aperçu » de la nouvelle façon de détecter le cancer du poumon précoce de DELFI : 13h30-13h40 PDT , lundi 9 octobre 2023 Scène de discussion technique. Victor Velculescu, MD, Ph.D., fondateur et PDG de DELFI, fera une présentation scientifique et technologique sur le test de détection précoce du cancer du poumon de la société.

Victor Velculescu, MD, Ph.D., fondateur et PDG de DELFI, fera une présentation scientifique et technologique sur le test de détection précoce du cancer du poumon de la société. « Filtrer ou ne pas filtrer » Panneau: 14h10-14h50 PDT , mardi 10 octobre 2023 , Scène céleste . Le Dr Bach partagera son point de vue sur le paysage actuel de la détection précoce du cancer et sur la manière dont DELFI développe une nouvelle solution pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de détection précoce à l’échelle de la santé de la population.

Présentation orale à CHEST

Centre de congrès d’Hawaï, HonoluluHawaï

Évaluation prospective des profils de fragmentation de l’ADN acellulaire pour la détection du cancer du poumon: 12 h 32 à 12 h 36 HST, mardi 10 octobre 2023 Zone rapide 2D. Dans le cadre de la session « Actualités sur le cancer du poumon », Peter Mazzone MD, MPH, directeur du programme de cancer du poumon et du programme de dépistage du cancer du poumon de l’institut respiratoire de la clinique de Cleveland et chercheur principal de l’étude L101 de DELFI, présentera de nouvelles données de l’étude lors d’une présentation orale.

À propos de DELFI Diagnostics

DELFI Diagnostics développe des tests de détection du cancer basés sur le sang de nouvelle génération qui sont précis, accessibles et offrent une nouvelle façon de détecter le cancer. Les tests DELFI sont conçus pour résoudre les problèmes de santé de la population les plus lourds, y compris dans des groupes démographiques historiquement mal desservis. Notre science est basée sur la fragmentomique, la découverte que les cellules cancéreuses sont plus chaotiques que les cellules normales et, lorsqu’elles meurent, laissent derrière elles des modèles et des caractéristiques révélateurs de fragments d’ADN acellulaire (cfDNA) dans le sang. Nous combinons l’apprentissage automatique avancé avec des données de séquençage du génome entier pour évaluer les fragments d’ADNc d’un individu par rapport à des populations atteintes ou non de cancer. La plateforme DELFI utilise ces millions de points de données pour identifier de manière fiable les personnes susceptibles d’être atteintes d’un cancer, y compris d’une maladie à un stade précoce. En conséquence, les tests DELFI ont le potentiel de sauver des vies à l’échelle mondiale.

