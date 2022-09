Délestage à Londres ? Les grandes banques se préparent aux pannes d’électricité, avec les leçons de SA

Certaines des plus grandes banques du monde dépoussièrent leurs plans d’urgence de verrouillage pour se prémunir contre d’éventuelles pannes de courant à Londres cet hiver.

Les banques organisent des discussions conjointes régulières et revoient leurs plans pour utiliser des emplacements hors site ou encourager le travail à domicile, selon l’organisme commercial UK Finance, qui coordonne les discussions. Les entreprises étudient également l’expérience de l’Afrique du Sud, où le délestage fait partie la vie quotidienne.

“Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, portent une attention particulière”, a déclaré Andrew Rogan, directeur de la résilience opérationnelle chez UK Finance, dans une interview. “Il n’y a pas de sentiment de panique, tout le monde s’assure que ses canards sont alignés.”

Cette attention renouvelée intervient au milieu d’une crise énergétique mondiale, ce qui fait craindre que des pannes ne surviennent à mesure que les températures baissent. Ces craintes sont particulièrement vives en Europe, dont les besoins énergétiques ont longtemps été soutenus par le gaz russe.

Le Royaume-Uni planifie depuis plusieurs jours au cours de l’hiver lorsque le temps froid peut se combiner avec des pénuries de gaz, entraînant des pannes d’électricité organisées pour l’industrie et les ménages. La France compte demander aux ménages, aux entreprises et aux collectivités locales de réduire leur consommation d’énergie pour éviter coupures de courant tournantes tandis que l’Allemagne va nationaliser le géant gazier Uniper pour éviter un effondrement de son secteur énergétique.

Cela signifie que les plus grandes sociétés financières ont besoin de plans d’urgence à l’échelle du continent. Un dirigeant de JPMorgan Chase & Co. a déclaré ce mois-ci qu’il avait des plans d’urgence en matière d’électricité pour tous ses sites. Les grands bureaux disposent de générateurs de secours et il est également possible de déplacer temporairement le personnel d’un pays à l’autre en cas d’urgence dans l’un d’entre eux, a déclaré le chef de l’Allemagne, Stefan Behr, lors d’une conférence à Francfort.

Au Royaume-Uni, les prêteurs, les sociétés de construction et les succursales de banques étrangères participent tous aux discussions, selon UK Finance. Des représentants d’entreprises telles que Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, HSBC et BNP Paribas ont refusé de commenter lorsqu’on les a interrogés sur leurs préparatifs.

Selon UK Finance, les grandes entreprises disposent déjà de générateurs et de sources d’alimentation supplémentaires qui peuvent les alimenter pendant au moins 72 heures. Ils recherchent également des emplacements hors site à Londres, Essex, Surrey et ailleurs, qui pourraient potentiellement échapper à des pannes localisées. L’expérience de la gestion de Covid-19 et des conditions météorologiques défavorables potentielles signifie que les entreprises sont bien préparées, a déclaré Rogan.

La crise pousse également les banques à tenter de réduire leur dépendance aux énergies fossiles. La société eEnergy, qui gère la stratégie énergétique de plusieurs centaines de bâtiments de la City de Londres, a constaté une “énorme augmentation” au cours des trois derniers mois des institutions financières cherchant à atteindre le zéro net compte tenu des problèmes du marché de l’énergie, a déclaré le chef du groupe. Directeur exécutif Harvey Sinclair.

“Les prix de l’énergie ont presque atteint le même niveau que les coûts de location”, a-t-il déclaré. “Nous installons des compteurs intelligents et identifions si les lumières sont laissées allumées la nuit et si les unités de climatisation sont trop allumées.” L’entreprise conseille également ses clients sur l’installation d’une sauvegarde via un stockage de batterie sur site et des panneaux solaires hors réseau.

En Suisse, UBS Group AG a décidé de laisser les températures dans ses bureaux fluctue plus fortement dans le but de réduire la consommation électrique. Les banques danoises distribuent des couvertures pour aider le personnel à faire face à la baisse des températures dans les bureaux, tandis que Deutsche Bank AG a déclaré aux employés cet été qu’elle réduisait la climatisation et coupait l’eau chaude dans ses bureaux allemands.

Générateurs de secours

Les centres de données, élément central de la plomberie financière, veillent également à leur protection. Telehouse Europe, qui détient des serveurs pour plus de 800 clients, dont des banques et des assureurs, sur cinq sites des Docklands de Londres, renforce ses niveaux de gestion de crise et communique en permanence avec les fournisseurs de carburant.

“Nous pensons sincèrement que le risque est minime et nous avons l’assurance de nos fournisseurs que cela ne se produira pas”, a déclaré Mark Pestridge, directeur principal de l’entreprise, dans une interview. Il a ajouté que la société disposait de sauvegardes pour ses multiples générateurs de 1,5 mégawatt. “Nous faisons partie de l’infrastructure nationale critique, ce qui signifie que nous avons la priorité en période de pénurie de carburant.”

Les préparatifs surviennent après que Canary Wharf a dû faire face à des problèmes d’alimentation électrique en mars après qu’un incendie a détruit une sous-station, perturbant les bureaux de Citigroup, HSBC et Morgan Stanley. Les nerfs ont été encore plus secoués en juillet, certaines parties de Londres sont venues proche d’une panne d’électricité alors que la demande croissante d’électricité s’est heurtée à un goulot d’étranglement dans le réseau.

Les problèmes aux États-Unis montrent comment les banques du monde entier doivent gérer ces risques. Le réseau du Texas s’est effondré en 2021 par temps froid, laissant des millions de personnes sans électricité pendant des jours. La Californie a frôlé une telle situation ces dernières semaines lors de fortes chaleurs.

Les leçons de Johannesburg

Les banques d’Afrique du Sud, qui souffrent de coupures de courant importantes, ont une longue expérience de ces défis.

Depuis 2008, Investec Afrique du Sud a installé plusieurs systèmes d’alimentation sans interruption et des générateurs diesel de secours pour protéger principalement son centre de données interne, selon Stuart Spencer, directeur de l’exploitation d’Investec. L’entreprise engage trois ingénieurs électriciens sur place à Johannesburg et dispose de diesel pour couvrir les jours de pannes de courant. Il est crucial de tester les systèmes à l’avance.

“Votre centre de données est essentiel à la survie de la banque”, a-t-il déclaré dans une interview. “Si votre climatisation tombe en panne, les serveurs peuvent surchauffer, s’arrêter de manière incontrôlée et les remettre en marche est un cauchemar.”

Gianluca Pescaroli, maître de conférences en continuité des activités et résilience organisationnelle à l’University College de Londres, a déclaré que toute interruption des services bancaires entraînerait de graves perturbations compte tenu de l’omniprésence des transactions sans numéraire. “Ma principale préoccupation n’est pas la banque elle-même, mais le fait qu’elle se trouve dans un univers de fournisseurs ou de clients tiers et que cela peut échouer, provoquant un effet en cascade”, a déclaré Pescaroli, qui a conseillé la Greater London Authority sur les pannes de courant.

Les prêteurs doivent faire plus de tests de résistance et de formation du personnel et examiner les réseaux et le bâtiment dans lequel se trouve la banque, a-t-il déclaré. “Il y a de la résilience mais pas assez.”