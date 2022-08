Délectable. Accessible – Kelowna Capital News

– Mots de Devon Smith Photographie de Don Denton

Vin et fromage. Simple, non ? Mais en réalité, cette paire française classique peut souvent submerger avec trop de règles et une surabondance de choix. Ne désespérez pas, cependant – un nouveau bistro en ville vise à réduire les complexités de ce combo classique en réunissant simplement des amis autour de la nourriture et des boissons.

« Nous sommes là pour rendre le vin et le fromage plus accessibles à tous », explique Page Loten, copropriétaire de L’Apéro Wine & Cheese Bistro. «Nous avons conçu notre expérience pour qu’elle soit aussi flexible que possible, afin que les gens puissent entrer et profiter d’une petite dégustation, qu’ils puissent emporter du vin et du fromage ou qu’ils puissent plonger dans une expérience de dégustation plus complexe et diversifiée avec un groupe de copains. Il y en a pour tous les goûts ici.

Le bistro, qui a ouvert l’automne dernier au centre-ville de Victoria, est une idée originale de Page et de son partenaire commercial, le copropriétaire et expert en fromage résident Guillaume Kieffer.

Après de nombreuses années dans la gestion des aliments et des boissons dans les hôtels et les restaurants, Page voulait créer un bistrot où les gens pourraient se retrouver entre amis.

«Pendant la pandémie, nous avons tous réalisé à quel point cet aspect de la collecte, de la consommation et du vin avec des amis nous manquait, et je voulais vraiment faire partie de ce retour. Mais la seule chose qui manquait, c’était que je n’avais pas une solide connaissance du fromage », explique-t-il, assis dans l’espace lumineux et moderne.

Un ami commun l’a mis en contact avec Guillaume qui partageait ses vastes connaissances et son amour du fromage à travers son entreprise, L’Apéro Experience, un service mobile de fromages, proposant des plateaux de fromages et des séminaires. Après s’être associé à Page et avoir ouvert L’Apéro Wine & Cheese Bistro, Guillaume a maintenant trouvé un point d’attache permanent pour partager sa passion.

Les deux ont pris possession de l’espace l’été dernier et ont travaillé toute la saison pour le rénover. Le bistrot est lumineux et spacieux avec des tables au rez-de-chaussée et une mezzanine à l’étage qui peut accueillir des repas réguliers aux heures de pointe ou des réceptions privées. Une vitrine en verre présente des fromages soigneusement sélectionnés et un magnifique mur derrière le comptoir affiche la sélection de vins actuelle. Les murs sont ornés d’art local de Victoria Heryet, évoquant un peu une sensation française, et le reste du décor est propre et simple.

“Nous avons travaillé tout l’été pour nous assurer que tout allait bien, mais finalement, il suffit de mordre la balle et d’ouvrir”, explique Page, ajoutant que leur décision d’enfin ouvrir les portes a provoqué un moment de grande coïncidence.

“Je me souviens que nous arrachions le papier des fenêtres”, rit Page. « Comme nous l’avons fait, il y avait un couple debout juste devant la porte. Ils nous ont demandé quand on ouvrait et j’ai dit ‘Aujourd’hui, vous êtes nos premiers invités !’ Il s’avère que ce même couple était les premiers invités de L’Apéro trois ans plus tôt ! Nous avons pris cela comme un bon présage.

Après cette ouverture en douceur, ils ont eu une réponse merveilleuse de leur clientèle, ajoute-t-il. “Nous avons été incroyablement soutenus par la communauté et nous en sommes très reconnaissants.”

Bien sûr, notent-ils tous les deux, ils ne pourraient pas le faire sans leur chef, le personnel de cuisine et les serveurs.

«Nous sommes tellement, tellement chanceux avec notre personnel. Nous sommes une équipe très soudée et ils sont au cœur de ce que nous faisons. Ils jouent un rôle si important dans l’expérience, car nous comptons sur eux pour offrir un environnement chaleureux et accueillant et, plus important encore, pour nous aider à créer une expérience mémorable pour nos clients », déclare Page.

Les thèmes du partage et de la simplicité sont également au cœur de ce qu’ils font.

« Il y a une raison pour laquelle nous n’avons pas plus de types de vin au menu et pourquoi nous gardons nos options simples », explique Page. «Nous essayons de créer une liste conviviale et simple qui a quelque chose pour tout le monde, afin que les gens puissent partager et essayer différentes choses. Je dis toujours qu’il n’est pas nécessaire d’être sommelier pour savoir ce que l’on aime. Si vous entrez et dites à votre serveur quel type de vin vous aimez normalement boire, nous pouvons vous faciliter la tâche en vous concevant une expérience de dégustation de fromage autour de cela.

Et ne pensez pas que si vous êtes allé une ou deux fois à L’Apéro, vous avez tout essayé, ajoute Guillaume. Le menu flexible offre une expérience unique aux clients à chaque visite.

« Je m’assure vraiment de toujours avoir de nouvelles options pour nos clients », explique-t-il en montrant la vitrine généreusement garnie du bistro. “Chaque fois que je commande du fromage, je m’assure d’apporter du nouveau fromage, même nouveau pour moi. De cette façon, il y a toujours quelque chose de nouveau à essayer pour les clients lors de leur visite.

En plus des menus du midi, du soir et du brunch du dimanche servis au bistro, L’Apéro propose une panoplie d’autres options, dont des planches de fromages en ligne personnalisables, des boîtes à pique-nique, des options végétaliennes et sans produits laitiers, du fromage à emporter au comptoir, un traiteur événementiel , des coffrets d’abonnement livrés à votre porte et des séminaires comme Cheese Tasting 101 et Wine and Cheese Pairing Parties.

“Nos cours sont toujours une expérience amusante car les gens peuvent vraiment apprendre comment un accord mets-vins complète un fromage spécifique, et pourquoi certains accords se complètent ou non”, ajoute Guillaume.

Vous pouvez rendre visite à Guillaume et Page à L’Apéro Wine & Cheese Bistro au 1028 Blanshard Street au centre-ville de Victoria. Les réservations sont recommandées les vendredis et samedis soirs, ainsi que les soirs de spectacle au Royal Theatre.

Pour commander en ligne visitez laperobistro.net et pour être au courant des derniers jumelages ainsi que de l’horaire des cours de l’automne 2022, suivez-les sur Instagram @aperobistro.

