Le milieu de terrain de Tottenham et de l’Angleterre, Dele Alli, se dit déterminé à revenir plus fort et plus en forme après avoir enduré la saison «la plus difficile» de sa carrière. Le joueur de 25 ans a passé une grande partie de la campagne gelée par Jose Mourinho avant de revenir au bercail. sous le patron intérimaire Ryan Mason. Alli, qui n’a fait que deux départs en Premier League avant la nomination de Mason en avril, avait hâte de quitter le club en janvier, avec des retrouvailles avec Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, mais les Spurs l’ont bloqué Le milieu de terrain était un élément clé de l’équipe anglaise de Gareth Southgate lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, mais il est presque certain de rater l’Euro 2020 retardé, qui débutera le mois prochain.

«Il va sans dire que cette saison a été la plus difficile de ma carrière jusqu’à présent», a déclaré Alli sur Instagram.

«Il y a eu des moments incroyablement bas et des défis difficiles auxquels j’ai dû faire face, mais je suis reconnaissant d’avoir toujours l’opportunité de faire ce que j’aime.

«Cette saison m’a appris que je ne peux rien tenir pour acquis et que je suis plus déterminé que jamais à revenir plus en forme et plus fort.

Les Spurs ont terminé une campagne décevante en septième, leur plus bas classement depuis la saison 2008/09, et se sont qualifiés pour l’Europa Conference League après une victoire 4-2 à Leicester dimanche.

Ils font face à une période importante, avec la recherche du successeur de Mourinho toujours en cours et une bataille pour garder l’homme star Harry Kane.

Obtenir une place dans la compétition inaugurale de troisième niveau de l’UEFA continue la série de qualifications de Tottenham pour le football européen, mais le patron par intérim sortant Mason dit que cela ne constitue pas un succès cette saison.

« Tout d’abord, nous voulions être en Ligue des champions », a déclaré Mason, qui reprendra son rôle dans l’académie. « Je l’ai toujours dit, c’est décevant où nous en sommes en ce moment. »

«C’est très décevant pour le club de football. Il est important que nous soyons en Europe, pas dans la compétition européenne dans laquelle nous voudrions être. «

