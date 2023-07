Dele Alli parle courageusement des traumatismes de l’enfance et de la dépendance dans une interview révélatrice

Le milieu de terrain anglais Dele Alli a révélé des détails concernant son traumatisme d’enfance, ses abus sexuels et sa lutte contre la dépendance dans une récente interview avec Gary Neville.

Le joueur de 27 ans a tout raconté dans une interview révélatrice avec Gary Neville sur The Overlap, où les deux stars ont été laissées en larmes alors qu’Alli divulguait des détails horribles sur son traumatisme dans une conversation émotionnelle et révélatrice.

Alli, qui traverse actuellement une période mouvementée dans sa carrière et a été envoyé en prêt à Besiktas la saison dernière, a parlé ouvertement de son traumatisme d’enfance.

Il a révélé qu’il avait été agressé à l’âge de six ans par l’ami de sa mère et qu’il avait été contraint de vendre de la drogue alors qu’il était préadolescent.

« À six ans, j’ai été agressée sexuellement par l’amie de ma mère, qui était souvent à la maison. Ma mère était alcoolique », a déclaré Alli.

« Ensuite, j’ai été envoyé en Afrique (chez son père) pour apprendre la discipline, puis j’ai été renvoyé. (À) sept ans, j’ai commencé à fumer, huit j’ai commencé à vendre de la drogue », a révélé un Alli ému. « Une personne âgée m’a dit qu’elle n’arrêterait pas un enfant à vélo, alors j’ai roulé avec mon ballon de football, puis en dessous ‘d avoir les médicaments, c’était huit « .

Alli a également révélé qu’il avait lutté contre une dépendance aux somnifères qui avait commencé il y a quelques années.

« Je suis devenu accro aux somnifères et c’est probablement un problème que non seulement j’ai, je pense que c’est quelque chose qui se passe plus que les gens ne le réalisent dans le football… Peut-être que j’espère que le fait que j’en parle et que j’en parle puisse aider les gens… Je me suis perdu pendant un quelques années », a-t-il dit.

Le milieu de terrain d’Everton a déclaré qu’il s’était installé dans une installation aux États-Unis après son retour de son séjour au côté turc de Besiktas, qui s’est terminé prématurément en avril de cette année.

Dele a gravi les échelons de l’académie MK Dons, où il a attiré l’attention du monde du football partout.

Un déménagement à Tottenham a suivi avec le double PFA Young Player of the Year qui a remporté sa première convocation en Angleterre en 2015 et il a également été un élément clé de l’équipe de Gareth Southgate en 2018 qui a atteint les demi-finales en Russie.

Maintenant, malgré toutes les difficultés qu’il a endurées au cours des deux dernières années, Alli a déclaré qu’il était maintenant au meilleur endroit où il ait jamais été mentalement et espère que son ouverture sur ses luttes personnelles pourra aider les autres à mener des batailles similaires.

«Je pense que mentalement, je suis probablement au meilleur endroit où j’ai jamais été et je me sens bien. Évidemment blessé à la minute, mais j’ai retrouvé cette passion pour le football – je vais très bien. »

Si vous connaissez quelqu’un (ou si vous êtes quelqu’un qui lutte personnellement avec des problèmes similaires), veuillez contacter les autorités nécessaires pour demander l’aide que vous méritez.

Certains numéros d’assistance téléphonique respectifs sont indiqués ci-dessous pour votre référence :

LIGNE D’ASSISTANCE SANS FRAIS DE RÉADAPTATION EN SANTÉ MENTALE 24 × 7 (KIRAN): 1800-599-0019

LIGNE D’ASSISTANCE NATIONALE GRATUITE POUR LA DROGUE ET LA DÉPENDANCE : 1800-11-0031

Service d’assistance téléphonique de la Commission nationale des femmes : 7827-170-170

Numéro de la ligne d’assistance pour hommes SIF One : 8882-498-498