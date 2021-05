Dele Alli montre un aperçu de son ancien moi alors que Tottenham passe devant les loups | Ryan Mason: Il était excellent | Actualités du football

L’entraîneur-chef par intérim de Tottenham, Ryan Mason, a salué la performance de Dele Alli rajeuni alors qu’il inspirait une confortable victoire 2-0 contre les Wolves.

Les Spurs ont renforcé leurs espoirs de qualification européenne avec une victoire de routine qui les a placés dans le top six de la Premier League.

Harry Kane a ouvert le score avec un but qui a augmenté ses chances de remporter le Soulier d’Or de la Premier League et Pierre-Emile Hojbjerg a doublé l’avance après la pause.

Alli a brillé pour les hôtes devant le gardien Gareth Southgate, déterminé à rappeler au manager anglais ses talents, et Mason a félicité le milieu de terrain offensif après son affichage.

« Je ne peux pas parler de ce que pense Gareth. Je ne sais pas à ce sujet [being selected in the England squad this summer]. Mais pour moi, Dele était excellent. Je n’aime pas vraiment distinguer les joueurs, mais c’est difficile de ne pas le faire », a déclaré Mason.

« Je suis sûr que tout le monde l’a senti. Il a couru, il a insisté, il a créé des opportunités. Je suis sûr qu’il est déçu de ne pas avoir lui-même marqué de but, mais c’était une excellente performance n ° 10 donc je suis vraiment content. »

















Alli n’était pas le seul à avoir bien performé pour les hôtes avec Pierre-Emile Hojbjerg fournissant un but et une passe décisive dans une performance plus conforme à sa forme de début de saison.

Les Spurs ont réalisé 24 tirs dans ce match, dont 13 étaient cadrés – les deux chiffres dépassent tout montant qu’ils avaient en un seul match de Premier League sous l’ancien entraîneur Jose Mourinho.

Le résultat maintient les espoirs de Tottenham de se qualifier pour la Ligue Europa entre leurs propres mains avec Aston Villa à domicile et Leicester au King Power Stadium leurs derniers matchs.

Mason a ajouté: « Nous devions voir une victoire avant tout, mais la façon dont vous gagnez est importante. Il est important d’avoir un certain ressenti et je pensais que nous étions exceptionnels aujourd’hui. Cela aurait pu et probablement dû être plus alors que nous attaquions. eh bien, a dominé le match et bien défendu quand nous en avions besoin. C’était une performance très agréable. «

Jamie Redknapp et Graeme Souness discutent de la forme de Dele Alli et du manque de temps de jeu sous Jose Mourinho à la suite d’un rôle principal dans la victoire des Spurs sur les Wolves.



Jamie Redknapp de Sky Sports:

« Si Jose Mourinho ne vous choisit pas, cela ne veut vraiment rien dire. Nous avons vu ce qu’il a fait à Luke Shaw et regardons le joueur qu’il est devenu depuis son départ. Jose semble vouloir se brouiller avec beaucoup de ses joueurs.

« Dele Alli est un joueur de qualité. Il a 25 ans, il en a en moyenne près d’un [goal] en trois matchs, et si vous ne pouvez pas le faire entrer dans l’équipe …

« Nous avons également vu la forme de Gareth Bale depuis que Jose est parti et vous pensez que » c’est un entraîneur qui a tout gagné, vous ne pouvez pas continuer à vous brouiller avec vos joueurs tout le temps « . La raison en est qu’il aime regarder tout le monde plutôt que lui-même. «

Nuno Espirito Santo estime que son équipe des Wolves a concédé des buts trop facilement lors de leur défaite contre Tottenham et admet que ce fut un match difficile contre les Spurs.



Les loups ont gaspillé devant le but, Fabio Silva n’ayant pu convertir aucun de ses sept tirs au cours d’un après-midi frustrant pour les visiteurs. Mais la marge de défaite aurait bien pu être plus grande.

L’équipe de Nuno Espirito Santo a fait face à 13 tirs cadrés – depuis 2003-04, ce n’est que contre West Brom en février 2012 qu’ils en ont plus affronté lors d’un match de Premier League (14).

Le patron des Wolves a déclaré: « La performance globale n’a pas été aussi bonne que prévu mais nous avons eu de bons moments et j’ai été déçu de la façon dont nous avons concédé. À la fin de la première mi-temps, nous étions ouverts et désorganisés. Nous avons permis des passes simples qui brisé toutes les lignes.

« Nous avons montré une bonne réaction en seconde période sans vraiment tester [Hugo] Lloris. Il y avait des demi-chances. «

Nuno a révélé que Daniel Podence serait opéré lundi pour un problème à l’aine, n’ayant pas été impliqué dans l’équipe de la journée pour la défaite. Les Portugais ont également confirmé que Raul Jimenez chercherait un spécialiste cette semaine alors qu’il intensifierait sa rééducation.

Les loups restent à la 13e place et ne peuvent plus terminer dans la moitié supérieure du tableau.

« Nous voulons continuer à essayer de nous améliorer et de trouver de nouvelles solutions à notre jeu. Il nous manquait beaucoup de choses. Pas tout le match mais surtout les moments où nous avons admis que nous manquions de discipline et que nous étions agressifs pour résoudre une situation simple. »

Et après?

Mercredi 19 mai 17h00



Coup d’envoi à 18h00





Mercredi 19 mai 17h00



Coup d’envoi à 18h00





Tottenham accueillera Aston Villa en Premier League mercredi, en direct sur Événement principal de Sky Sports; le coup d’envoi est à 18h. Les loups se déplacent pour affronter Everton mercredi, en direct Sky Sports Premier League, à la même heure du coup d’envoi.