Jose Mourinho a déclaré que la décision de donner à Dele Alli son deuxième début de saison en Premier League contre Fulham jeudi n’était « pas un cadeau » et était « méritée » une récompense après ses récentes performances.

L’implication d’Alli a conduit à ce qui s’est avéré être le vainqueur de Tottenham lors de sa victoire 1-0 à Fulham. Il a rejoint le centre de Son Heung-Min en première mi-temps et son effort et a dévié le défenseur de Fulham Tosin. Il a ensuite été crédité comme objectif contre son camp.

– Comment le VAR a affecté chaque club Prem en 2020-2021

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

C’était le premier départ d’Alli depuis le premier jour de la saison, alors qu’il faisait la queue aux côtés de Harry Kane, Son et Gareth Bale. Il a joué 66 minutes avant d’être remplacé, mais Mourinho était satisfait de la performance d’Alli.

« Il le méritait », a déclaré Mourinho à propos du départ d’Alli. « Ce n’était pas un cadeau – c’était une conséquence de son travail. Depuis qu’il est revenu dans l’équipe et qu’il a travaillé avec l’équipe à 100% et qu’il est devenu apte à jouer, il a bien fait en Ligue Europa et en venant du banc contre l’Ouest. Ham et contre Burnley. Il méritait. «

Mourinho ne se laisserait pas emporter par la récente série de trois victoires de Tottenham sur le rebond dans toutes les compétitions, l’équipe ne se situant désormais qu’à trois points des quatre premiers.

Dele Alli a joué 66 minutes dans la victoire 1-0 des Spurs jeudi. Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

« Je ne veux pas regarder le tableau – je veux gagner des matches », a déclaré Mourinho. « Pour une équipe comme nous qui joue dans deux compétitions – Premier League puis Europa League – je ne veux pas regarder la table, je veux juste gagner des matches. »

Le manager des Spurs ne serait pas tiré au sort sur le handball attribué au joueur de Fulham Mario Lemina, ce qui a exclu l’égalisation potentielle de Fulham. VAR est intervenu après que Josh Maja ait semblé avoir égalisé pour Fulham en seconde période, seulement pour que le but soit exclu pour le handball après que le dégagement de Davinson Sanchez a frappé le bras de Lemina avec le joueur de Fulham à quelques mètres de distance.

Le patron de Fulham, Scott Parker, a déclaré que le bon sens était nécessaire dans ce cas et a déclaré que VAR «tue» l’excitation du jeu.

« Nous essayons de rendre le jeu si pur et stérile et de contrôler chaque phase et chaque instant. Nous voulons voir l’excitation, mais VAR en tue chaque partie », a déclaré Parker.

« Vous ne célébrez plus un but – vous vous accrochez à penser qu’il sera interdit. Vous perdez l’émotion brute du jeu que nous aimons. Mon opinion n’a pas changé. Je savais lentement en cours de route – des expériences, déception – n’aura qu’un effet accablant. Ce soir, c’était une question de bon sens pour moi. «