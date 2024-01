Delcy Morelos veut que vous écoutiez ce que la Terre a à dire – ARTnews.com

Photo Don Stahl/©Delcy Morelos

“Il y a peu de lumière ici”, a déclaré l’artiste Delcy Morelos, s’exprimant en espagnol, lors d’une visite de son exposition actuelle à la Dia Art Foundation de New York. «Je l’ai fait de cette façon, pour que cela ressemble à un rêve. On peut apprendre non seulement en voyant avec les yeux ou en saisissant avec les mains, mais aussi avec le nez. Lorsque vous restez ici et restez un moment, vos yeux s’adapteront à cette obscurité et vous verrez comment les objets commencent à émerger de l’obscurité.

Morelos faisait référence à Ciel terrestre (Earthly Heaven), l’une des deux installations nouvellement produites actuellement à l’affiche à l’espace Dia’s Chelsea. L’œuvre est si faiblement éclairée qu’en y entrant, vous pourriez penser que vous regardez simplement le vide. La galerie sombre est également étrangement silencieuse. « Le silence est important car dans le silence on peut entendre son“, m’a dit Morelos, en faisant référence à l’œuvre. “Elle parle très doucement.”

Bien que la pièce soit silencieuse et en grande partie sans lumière, elle n’est pas inodore. Immédiatement, vous pouvez sentir la cannelle et les clous de girofle, tous deux récurrents dans plusieurs installations de Morelos, comme celle qui a fait ses débuts à la Biennale de Venise 2022, une autre installation à grande échelle réalisée à partir de terre aromatique. Les deux épices font référence au ofrendas (offrandes) que font les agriculteurs des Andes du nord de la Colombie « pour rendre grâce et nourrir la Terre Mère » pendant la saison des récoltes, a déclaré Morelos, né dans le nord du pays et maintenant basé à Bogotá. Dans le cadre de la cérémonie, les agriculteurs creusent un trou d’un mètre dans le sol et le remplissent de tabac, de rhum, de maïs, de bonbons et d’autres produits. L’ajout de cannelle est la façon dont Morelos crée sa propre offrande à la terre.

« Ici, vous entrez dans un espace où la terre est sacrée », dit-elle. « Nous nous souvenons de nombreux aspects de la Terre que nous avons oubliés. Ce que je fais, en parfumant les œuvres, c’est créer une manière de rappeler que la terre est féminine.

Delcy Morelos, Ciel terrestre (Earthly Heaven), 2023, vue d’installation, à Dia Chelsea, New York. Photo Studio Bill Jacobson, New York/©Delcy Morelos

À l’affiche jusqu’en juillet, Ciel terrestre est en constante évolution, selon l’heure de la journée et les saisons. (Un éclairage artificiel subtil aide à empêcher l’œuvre d’être totalement sombre en cas de manque de lumière du jour.) À mesure que les yeux s’adaptent à la pièce, un empâtement épais formé de terre noire, d’eau, de cannelle et de clous de girofle peut à peine être vu recouvrant l’œuvre. sols et murs. Les matériaux mis au rebut des anciennes installations de Dia sont également mis en lumière : le bois d’une pièce de Dan Graham, le feutre d’une œuvre de Robert Morris, des planches de plancher, des sections de faux murs. “L’art peut être créé avec ces choses qui étaient presque des déchets, c’est donc un art qui s’exprime à partir de ce qu’il était”, a déclaré Morelos. “Ces objets ont toujours l’esprit de Dia, et maintenant ils ont été réactivés.”

En créant ces installations, Morelos était particulièrement en phase avec l’histoire de Dia, longtemps considérée comme un phare de l’histoire du minimalisme et du land art. Sa collection comprend des installations permanentes comme celle de Robert Smithson Jetée en spirale dans l’Utah et chez Walter De Maria La salle de la Terre de New York à SoHo, et cela a contribué à créer un canon de ces mouvements qui reste dominé par les hommes blancs. Au cours de la dernière décennie, Dia a fait des progrès significatifs visant à réécrire cette histoire.

Delcy Morelos, Ciel terrestre (Earthly Heaven), 2023, vue détaillée de l’installation, à Dia Chelsea, New York. Photo Don Stahl/©Delcy Morelos

Pour sa part, Morelos considère ses installations Dia comme un contraste saisissant, voire une réfutation totale, avec l’histoire de Dia et des artistes dont elle a soutenu le travail. “C’est une sculpture féminine avec une énergie féminine”, a-t-elle déclaré. «Je suis un minimaliste. Dans le minimalisme, il y a un silence que j’aime. Il y a une atmosphère de silence et rien d’autre. Tout ne vous est pas dit. Vous pouvez entrer dans une exposition et chercher ce que vous pensez – vous êtes libre d’interpréter ce que c’est, s’il s’agit de ruines, d’une fouille, d’une inondation. Tout ça est là.”

Ciel terrestre est baigné de noir, et Morelos l’a imaginé comme ce que ce serait de vivre l’expérience d’entrer dans le tableau de Kazimir Malevitch de 1915 Carré Noir, que le commissaire de Dia, Alexis Lowry, a appelé « l’origine du monochrome » dans le modernisme occidental. Le sol qui donne à l’œuvre sa noirceur vient de Goshen, une ville de la vallée de l’Hudson située à environ une demi-heure de Beacon, où Dia possède un espace encore plus grand. Il a été répandu sur plusieurs objets recyclés et également utilisé pour former des monticules et des sculptures en forme de pyramide, donnant à la pièce l’apparence d’un site archéologique. “Regardez-le comme les ruines du minimalisme”, a déclaré Morelos en commençant à rire. “Si vous veniez dans mille ans et alliez à Dia Beacon, voici ce que vous trouveriez.”

Delcy Morelos, Ciel terrestre (Earthly Heaven), 2023, vue détaillée de l’installation, à Dia Chelsea, New York. Photo Don Stahl/©Delcy Morelos

Morelos a travaillé avec le sol dans une gamme de couleurs – marron, ocre, jaune, orange, bleu, vert, gris et rouge – mais son passage au noir est intervenu après la mort de son père. «Cet ouvrage s’appelle Ciel terrestre parce que nous disons : « Nous allons au paradis quand nous mourons », mais non, nous n’y allons pas », a-t-elle déclaré. « Comprenez-vous la différence ? Nous n’y montons pas. Nous descendons ici vers le cielo terrestre [terrestrial sky]. C’est notre paradis. C’est là que nous nous transformons en d’autres formes de vie.

Le sol peint dans Ciel terrestre s’arrête d’environ quatre pieds de haut, s’élevant exactement au même niveau que l’eau lorsqu’elle a rempli la galerie lors de l’ouragan Sandy en 2012. Alors que Morelos recherchait des matériaux pour l’installation, elle a relié ce déluge à l’Amazonie colombienne, qui inonde fréquemment, souvent à niveaux dangereux. Notant ses moments passés à nager et à faire du canoë dans cette rivière remplie de boas, elle a déclaré : « Cette énergie de la jungle est là. »

Delcy Morelos, Ciel terrestre (Earthly Heaven), 2023, vue détaillée de l’installation, à Dia Chelsea, New York. Photo Don Stahl/©Delcy Morelos

Délicatement placées tout au long de l’installation, des céramiques qu’elle a réalisées avec le peuple indigène Yucuna en utilisant une terre tout aussi sombre provenant de la région amazonienne de Colombie. “Je voulais apporter des objets fabriqués avec de la terre de Colombie, mais il n’est pas possible de transporter de la terre brute d’un pays à un autre”, a déclaré Morelos. « Alors, j’ai eu l’idée de faire de la céramique parce que c’est de la terre cuite…que pourrait faire le voyage.

Plusieurs céramiques ressemblent à des formes qui peuvent être interprétées comme des graines ou des balles. L’ambiguïté est intentionnelle : tout comme une balle peut percer la peau, une graine doit percer la terre pour germer. Morelos considère ainsi cette installation comme une entrée dans un espace souterrain. « Une nouvelle vie se produit toujours sous terre », a-t-elle déclaré. « Pour moi, la terre noire est la terre la plus fertile. Je parle de fertilité, de vie, de gestation. Ces graines vont devenir des plantes, des arbres. Ces pièces qui étaient sur le point d’être jetées expriment ici encore une fois leur matérialité.

Ces graines en forme de balle peuvent également être lues à travers le prisme de l’histoire colombienne récente, marquée par des décennies de meurtres et de disparitions de milliers de personnes. « Des gens sont tués et enterrés, et nous ne savons pas où », a déclaré Morelos. « J’ai compris que si vous mangez, par exemple, une papaye, cette papaye aurait pu être nourrie à partir d’un cadavre enterré en dessous. La vie se manifeste d’autres manières. En d’autres termes, le cadavre nourrit une nouvelle vie.

Delcy Morelos, L’abrazo (The Embrace), 2023, vue d’installation, à Dia Chelsea, New York. Photo Studio Bill Jacobson, New York/©Delcy Morelos

Si Ciel terrestre est subtil et toujours, L’abrazo (The Embrace), la deuxième installation chez Dia, est son contraire : imposante et puissante. Une structure monumentale faite d’une nuance de sol plus claire qui flotte à près d’un pied du sol, la pièce s’élève si haut qu’elle pousse presque contre le plafond voûté aux poutres en bois du bâtiment. Vers l’arrière de l’œuvre se trouve une alcôve dans laquelle on peut entrer. Il se rétrécit à mesure que vous approfondissez, reflétant une étreinte littérale de la terre. « Quand je vais en forêt, à la montagne, je sens que la nature m’embrasse. Je suis la nature”, a-t-elle déclaré.

Ce sol est recyclé à partir du terrain de Dia Beacon et est parsemé de foin qui brille dans la chaude lumière de la fin de matinée. Morelos et son équipe ont soigneusement intégré chaque brin de foin dans la surface de l’œuvre. « Chacun a trouvé sa place », dit-elle. “J’ai toujours dit que toute la saleté d’une de mes œuvres devait passer entre mes mains, je devais la toucher.”

Morelos souhaite que les visiteurs touchent également l’œuvre. Une brochure de l’exposition comprend un poème de Morelos qui donne des instructions sur la façon de procéder. Intitulé « Instructions pour toucher la terre », on y lit notamment : « Que les mains écoutent, voient l’odeur de la terre / du bout des doigts, que son goût soit savouré / par la peau. »

En ajoutant le foin à L’abrazo, Morelos a déclaré qu’elle « en est venue à beaucoup comprendre le travail lui-même. J’ai compris qu’ici, on faisait quelque chose de très grand à partir du tout petit. Ici, il n’y a rien de grand. Tout est uni et tissé comme un panier. Elle a relié cela aux enseignements qu’elle avait reçus d’Isaías Román, un gardien du savoir autochtone du peuple Uitoto qui a enseigné à Morelos la cosmologie de son peuple. « D’après leur cosmologie, dit-elle, l’univers est un…