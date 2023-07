Delaware House approuve un projet de loi permettant aux entités commerciales de voter aux élections municipales de la ville

DOVER, Delaware (AP) – Les législateurs de la Chambre des représentants du Delaware ont approuvé une législation autorisant une petite ville du sud de l’État à autoriser les entités commerciales, y compris les sociétés et les sociétés à responsabilité limitée, à voter aux élections municipales.

Les législateurs ont voté 35 contre 6 vendredi pour la mesure, qui a été envoyée au Sénat le dernier jour de la session législative de cette année. Le Sénat a refusé d’adopter la mesure, même si elle pourrait être réexaminée lors de la reprise de l’Assemblée générale en janvier.

Le projet de loi autorise un changement de charte pour la ville de Seaford, l’une des plus d’une douzaine de municipalités du Delaware qui autorisent déjà les propriétaires non résidents à voter. Au moins quatre autorisent les personnes morales et les fiducies à voter aux élections municipales, tandis que d’autres limitent ces entités au vote lors d’élections spéciales telles que les annexions, les référendums ou les émissions d’obligations.

Les changements de charte demandés par les gouvernements locaux du Delaware sont généralement approuvés par l’Assemblée générale de manière superficielle, sans débat ni controverse. Le changement de charte de Seaford, qui ne crée aucun précédent, a néanmoins attiré l’attention nationale en raison des campagnes médiatiques menées par des groupes d’opposition, notamment Common Cause et l’American Civil Liberties Union. La critique a trouvé un écho chez les démocrates progressistes de la Chambre, qui ont refusé de voter pour la mesure.

« Ce n’est pas une nouveauté », a déclaré jeudi le représentant républicain Danny Short, ancien maire de Seaford et principal parrain du projet de loi, avant l’échec du vote sur le projet de loi. « Je ne sais pas pourquoi les gens critiqueraient un simple projet de loi sur la charte. »

Le projet de loi a été ressuscité vendredi à la suite d’un accord à huis clos entre les législateurs du GOP et les démocrates majoritaires, qui contrôlent les deux chambres de l’Assemblée législative. L’adoption de la mesure a ouvert la voie à un vote final vendredi sur un budget d’investissement de 1,4 milliard de dollars pour l’exercice commençant samedi.

La modification de la charte permettrait le vote des non-résidents à la fois par une personne physique ou une entité artificielle, cette dernière comprenant les sociétés, les partenariats, les fiducies et les sociétés à responsabilité limitée établies dans le Delaware. Une telle entité n’aurait qu’un seul vote, quel que soit le nombre de propriétés qu’elle pourrait posséder.

Une entité commerciale ou une fiducie voterait par procuration, résolution d’entreprise ou affidavit autorisant un représentant légal désigné à voter en son nom. Une personne votant au nom d’une entité commerciale ou d’une fiducie devrait être un résident du Delaware.

Pour voter, une entité artificielle serait tenue de certifier l’identité de tous les bénéficiaires effectifs. Ces noms seraient recoupés avec les listes d’inscription des électeurs pour se prémunir contre les votes multiples au nom d’entités liées à propriété commune.

Selon une enquête de la Delaware League of Local Governments, au moins 15 municipalités autorisent les propriétaires non résidents à voter aux élections, et au moins 12 autorisent le vote par des entités telles que des sociétés, des fiducies et des sociétés à responsabilité limitée. Cette liste comprend Rehoboth Beach, où le président Joe Biden a une résidence d’été. Rehoboth est connue comme la « capitale d’été de la nation » en raison de sa popularité parmi les habitants de Washington, DC, dont certains possèdent des maisons de vacances dans le Delaware.

Selon la Conférence nationale sur les législatures des États, 11 États autorisent les non-résidents à voter aux élections locales, municipales ou spéciales. Le Connecticut, le Tennessee et le Delaware autorisent le vote des non-résidents à certaines élections municipales ou municipales.

Short a déclaré que le changement de charte visait à aider les efforts de relance économique à Seaford, une ville d’environ 8 000 habitants située sur les rives de la rivière Nanticoke. Seaford abritait autrefois une usine de fabrication florissante de DuPont et connue sous le nom de «capitale mondiale du nylon». DuPont a vendu l’usine en 2004 et la ville a perdu des milliers d’emplois.

Les responsables de la ville de Seaford, qui ont approuvé le changement de charte en avril, ont déclaré que les propriétaires d’entreprise qui ont investi dans la ville par le biais d’entités telles que des sociétés à responsabilité limitée et des partenariats devraient avoir leur mot à dire dans les affaires locales.

Claire Snyder-Hall, directrice exécutive de Common Cause Delaware, a critiqué le vote de la Chambre, affirmant que les entreprises n’avaient pas leur place dans les élections.

« Dans un État avec plus d’entreprises enregistrées que d’habitants, ce projet de loi donne aux riches étrangers le pouvoir de passer outre les habitants de Seaford », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Selon le procès-verbal de la réunion du conseil municipal d’avril, seuls deux membres du public ont commenté le changement de charte proposé, un pour et un contre. Lors d’une élection trois jours plus tard, le résident qui s’est prononcé en faveur du changement de charte a battu un conseiller sortant qui a voté contre.

Dans une interview plus tôt cette semaine, Short a déclaré que les critiques du changement de charte diffusent des informations erronées et ne comprennent pas ce qui se passe à Seaford.

« Ce sont des personnes extérieures qui essaient de contrôler une entité qui a en fait un régime intérieur », a-t-il déclaré. « En fait, c’est presque hypocrite ce qu’ils font. »

Randall Chase, l’Associated Press