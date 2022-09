Delaney Stern de Johnsburg – Section locale de Shaw

Delaney Stern de Johnsburg a eu toute une semaine d’ouverture.

Le junior des Skyhawks a commencé la saison avec un record d’équipe de 38 passes décisives dans une victoire hors conférence contre Harvest Christian.

Encore plus impressionnant, elle n’a eu besoin que de deux sets pour obtenir le record. Dans le même match, l’attaquant extérieur senior Emmy Wizceb a établi le record d’un match de l’équipe avec 22 attaques décisives.

Stern a également été reconnu avant le premier match à domicile des Skyhawks pour avoir battu le record de l’école pour les as la saison dernière avec 64.

Johnsburg a pris un départ de 4-1 et a remporté son match d’ouverture de la Conférence de la rivière Kishwaukee contre Harvard, 25-16, 25-8, mercredi. Stern a récolté 14 passes décisives et quatre as dans la victoire.

Pour sa semaine exceptionnelle, Stern a été élue athlète de la semaine du Northwest Herald par les lecteurs. Elle a répondu à quelques questions sur sa performance record, son travail de rêve, son athlète professionnel préféré et plus encore.

Que retenez-vous le plus de votre performance contre Harvest Christian ?

Arrière: Ce dont je me souviens le plus du jeu Harvest Christian, ce sont tous les sourires et le plaisir que nous avions. Mon équipe était tellement connectée et nous savions alors que cela allait être une excellente saison. Même pendant que je me préparais, je ne pensais pas à toutes les pressions et à mon environnement, c’était juste mon équipe et moi qui jouions du bon volley-ball. Après le match, j’ai été tellement surpris lorsque l’entraîneur a lu nos statistiques dans le bus.

Qu’est-ce que tu prends habituellement au petit-déjeuner ?

Arrière: Au petit-déjeuner, je mange généralement des fruits, du yaourt et du granola.

Quel est le travail de tes rêves?

Arrière: Mon emploi de rêve est soit un psychologue organisationnel industriel, un ingénieur ou un entraîneur sportif universitaire.

Dans quel sport n’êtes-vous tout simplement pas doué ?

Arrière: Un sport dans lequel je ne suis pas bon, c’est la gymnastique. Ma mère en a payé trois ans et je n’ai jamais avancé.

Quel est ton athlète professionnel préféré ?

Arrière: Mon athlète professionnelle préférée serait Kerri Walsh Jennings, trois fois médaillée d’or et une fois médaillée de bronze en volley-ball olympique sur sable.

Quel est le dernier très bon film que vous ayez vu au cinéma ?

Arrière: “Spider-Man : pas de retour à la maison”.

Avez-vous des rituels ou des superstitions avant de jouer ?

Arrière: Je n’ai pas forcément de rituels ou de superstitions, mais pour chaque jeu depuis que je suis petit, j’ai joué avec mes cheveux en queue de cheval tressée.

Quel était un livre préféré de votre enfance ?

Arrière: Mon livre préféré de mon enfance était probablement “Bridge to Terabithia”. J’ai pleuré en le lisant à cause de la fin triste. Sinon, je lisais beaucoup quand j’étais enfant et j’entrais dans mon propre monde en lisant.

Quel est ton moment le plus mémorable en jouant au volleyball ?

Arrière: L’un de mes moments les plus mémorables au volley-ball de club a été de battre notre équipe rivale, Fusion 15, et de remporter une candidature aux championnats nationaux à Las Vegas. Nous avions gagné et étions super heureux, et pour couronner le tout, nous avons découvert par la suite que gagner ce match signifiait gagner l’enchère.

Quel est votre bien le plus précieux ?

Arrière: Mon bien le plus précieux est mon collier de diamants de mon arrière-grand-mère.

Si vous pouviez changer une chose dans le volley-ball, ce serait quoi ?

Arrière: J’aimerais qu’une nouvelle règle au lycée soit de jouer au meilleur des cinq (sets) afin que nous puissions jouer plus.

Qu’attendez-vous le plus de cette saison ?

Arrière: Jouer avec cette équipe est ce que j’attends le plus. Je n’ai jamais été aussi connectée à un groupe de filles comme ça. Tout le monde s’aime à la fois dans et hors du volley-ball et cela rend le jeu tellement amusant.