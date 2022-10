Délais d’attente pour les passeports : quelle est la situation actuelle au Canada ?

Après que de nombreux Canadiens aient été frustrés par les longs délais d’attente pour les passeports plus tôt cette année, certains campant même devant les bureaux des passeports pendant des jours, Service Canada a déclaré avoir doublé ses efforts en embauchant du personnel dédié pour accélérer les délais de traitement. Cela a-t-il fonctionné ? Les données fournies par le département le montrent, avec une augmentation de près de 90 % des passeports délivrés en octobre par rapport à mai, lorsque l’arriéré était à son pire.

“Grâce aux efforts d’embauche, à une augmentation de l’efficacité et à la rationalisation des processus, l’inventaire des demandes de passeport est en baisse”, a déclaré l’agence dans son communiqué envoyé par courrier électronique à CTVNews.ca.



D’autres passeports sont délivrés dans les 40 jours, selon le communiqué. Pour la semaine du 10 octobre au 16 octobre 2022, 72 % des passeports ont été délivrés dans les 40 jours, contre 66 % il y a deux semaines.

Il y a cinq mois, l’agence a connu un volume sans précédent de demandes qui a augmenté les délais de traitement des passeports, obligeant les Canadiens à attendre dans de longues files d’attente.

Pour fournir des services de passeport en temps opportun aux Canadiens, Service Canada a déclaré avoir pris un certain nombre de mesures, notamment des comptoirs de passeport dédiés dans plus de 300 centres et l’ouverture de certains centres le samedi.

Les données fournies à CTVNews.ca par Service Canada montrent qu’après la pandémie, il y a eu une énorme baisse du nombre de personnes demandant un passeport avant l’augmentation sans précédent du nombre de demandes de passeport.

L’augmentation de 2022 en mai a coïncidé avec la haute saison estivale des voyages et l’assouplissement supplémentaire des mesures frontalières annoncé vers la fin avril 2022. Il y a eu une augmentation de 90 % en mai de cette année, passant de 2 917 demandes de passeport en 2020 à 281 055 en 2022.

Les demandes de passeport reçues pour le mois de mai étaient également les plus élevées jamais enregistrées depuis le début de la pandémie.





Sur le nombre total de demandes de passeport reçues en mai de cette année, 57 % ont été délivrés à l’époque.

Les normes de service pour les demandes de passeport varient également en fonction de la méthode de demande, qui est généralement de 10 jours pour les demandes en personne et de 20 jours pour les courriers.

Au cours des mois suivants de juin et juillet, environ 77 % et 88 % des demandes de passeport ont été délivrées. Les données montrent que la diminution importante de l’inventaire des passeports a coïncidé avec le nombre d’heures supplémentaires par le réseau de traitement des passeports.

La dernière semaine de juin a enregistré le plus grand nombre d’heures supplémentaires, avec 10 182 heures qui comprenaient des heures supplémentaires consacrées uniquement au traitement des passeports.

Au cours des deux derniers mois d’août et de septembre de cette année, l’agence a commencé à traiter davantage de demandes de passeport, en créditant du personnel supplémentaire et des heures supplémentaires.

Des données récentes de Statistique Canada montrent qu’en août, le nombre de Canadiens voyageant à l’étranger a plus que doublé en août de cette année par rapport au même mois l’an dernier. Les demandes de passeport pour le mois d’août ont presque doublé cette année, passant à 265 168 en août de cette année contre seulement 127 644 l’année dernière.

Malgré la forte augmentation des demandes, un nombre record de passeports ont été délivrés en août et septembre de cette année, a déclaré Service Canada, avec une augmentation significative du nombre de passeports autorisés par semaine.

La semaine du 16 mai 2022, 41 350 passeports ont été délivrés, contre 77 234 la semaine du 3 octobre 2022, soit une augmentation de 87 %.

L’agence a déclaré qu’il est important de noter que toutes les demandes de passeport reçues n’aboutissent pas à la délivrance d’un passeport.

«Une proportion importante des demandes envoyées par la poste entraînent le rejet du dossier», a déclaré Service Canada dans son communiqué. “Le dossier pourrait être incomplet car les photos ne répondent pas aux spécifications, la demande d’enfant ne contient pas les documents de garde/d’adoption appropriés, etc.) ou nécessite un suivi avec le client.”

L’agence prévoit de recevoir 4,2 millions de demandes de passeport au cours de l’exercice 2022-2023 et a embauché 926 nouveaux employés pour le traitement des demandes de passeport entre le 1er avril 2022 et le 16 octobre 2022, afin de répondre à l’augmentation de la demande de passeports.

Pendant la pandémie, l’agence a déclaré qu’elle n’avait pas licencié. Au lieu de cela, l’effectif des passeports est passé de 1 365 à 2 291 entre le 1er avril 2022 et le 16 octobre 2022. Cela comprenait 600 nouveaux employés embauchés au mois de mai pour se concentrer sur le traitement des demandes de passeport.