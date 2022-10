DEL vs BEN Dream11 Team Prediction: Dabang Delhi KC vs Bengal Warriors Vérifier le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match PKL 2022-23 DEL vs BEN de mercredi, 26 octobre, 20h30 IST

DEL vs BEN Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match PKL 2022-23 de mercredi entre Dabang Delhi KC et Bengal Warriors: Dabang Delhi KC n’aurait pas pu rêver d’un meilleur départ pour la défense de son titre. Les champions en titre ont remporté cinq de leurs six premiers matchs lors de la neuvième saison de la Pro Kabaddi League. Cependant, lors de leur dernier match, Dabang Delhi KC a dû subir une défaite choquante 37-33 face aux trois fois champions de la Pro Kabaddi League Patna Pirates. Avec 26 points en six matches, Dabang Delhi KC se retrouve actuellement à la deuxième place du classement de la Pro Kabaddi League.

Les champions en titre de la Pro Kabaddi League viseront désormais à retrouver le chemin de la victoire lorsqu’ils seront de retour en action mercredi. Dabang Delhi KC, lors de son prochain match de la Pro Kabaddi League, affrontera les Bengal Warriors. Le match de la Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi KC et Bengal Warriors se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium à Bangalore.

Pendant ce temps, les Bengal Warriors chercheront également désespérément une victoire mercredi après avoir concédé des défaites consécutives lors de leurs deux derniers matches. Les Bengal Warriors, lors de leur dernier match, ont réalisé une formidable performance défensive mais cela n’a pas suffi à éviter une défaite face à Puneri Paltan.

Avant le match de dimanche de la Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi KC et Bengal Warriors; voici tout ce que vous devez savoir :

DEL vs BEN Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Dabang Delhi KC vs Bengal Warriors Pro Kabaddi League

Diffusion en direct DEL contre BEN

Le match de la Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi KC et Bengal Warriors sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

DEL vs BEN Détails du match

Le match Dabang Delhi KC contre Bengal Warriors Pro Kabaddi League se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium à Bangalore le mercredi 26 octobre à 20h30 IST.

DEL vs BEN Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Naveen Kumar

Vice-capitaine : Girish Maruti

Suggestion de jeu XI pour DEL vs BEN Dream11 Fantasy Kabaddi :

Défenseurs : Girish Maruti, Vishal, Ravi Kumar

Polyvalents : Balaji D, Ashu Malik

Raiders : Maninder Singh, Naveen Kumar

Dabang Delhi KC vs Bengal Warriors Composition de départ possible :

Dabang Delhi KC Composition de départ prévue : Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan, Vijay Kumar

La formation de départ prévue des Guerriers du Bengale : Maninder Singh, Vaibhav Garje, Balaji D, Deepak Hooda, Shrikant Jadhav, Shubham Shinde, Girish Maruti

