DeKalb-Sycamore brille à la poutre et remporte le titre de section à Lake Park – Shaw Local

ROSELLE – C’est une bénédiction d’avoir une fille qui est aussi l’entraîneur de poutre de votre équipe.

L’entraîneur de gymnastique des filles DeKalb-Sycamore, Andy Morreale, a amené Jessica Morreale à la section de Lake Park lundi soir pour la première fois de la saison, et cela a aidé l’équipe à rester sur la poutre pour dépasser les Lancers hôtes, 143,675 à 142,25.

Elle sait certainement ce qu’il faut pour briller sur la poutre avec la saison en jeu. Morreale s’est classé deuxième à la poutre il y a 12 ans. Ce fut une saison au cours de laquelle elle s’est également classée deuxième aux barres et au concours général en 2011.

“C’est ce qui se passe lorsque vous apportez l’entraîneur de faisceau”, a déclaré Andy Morreale. “Ils restent tous.”

La junior DeKalb-Sycamore Annabella Simpson ne s’est pas qualifiée dans la compétition individuelle à la poutre la semaine dernière au Wheaton Warrenville South Regional, mais cela ne l’a pas empêchée d’afficher la meilleure note lundi avec un 9,3. Carly Bachara, senior de Glenbard North, a remporté la poutre avec un 9.275.

“Le faire en dernier (événement) était éprouvant pour les nerfs, car nous avions tous froid”, a déclaré Simpson. « Et nous n’avons pas très bien réussi à la poutre lors des dernières rencontres. C’était vraiment ce dont nous avions besoin. Nous étions tous très heureux.

DeKalb-Sycamore a marqué 2,1 points de mieux à la poutre qu’au régional, et ses quatre polyvalents ont surclassé les totaux de la semaine dernière. Simpson (36,975) a ouvert la voie et a terminé deuxième au classement général. Eden Russell a terminé cinquième (36,575) pour se qualifier pour l’État au concours multiple avec Simpson. Leah Benson (36) et Gianna Goff (34,025) sont également intervenues dans l’embrayage. Russell a remporté les barres avec un 9,425.

“Je m’entraîne avec eux, mais c’est un tout nouveau monde quand tu es devant tout le monde et que la nervosité monte”, a déclaré Jessica Morreale. “Je sais ce dont ils ont besoin et leurs corrections et ce qui les maintient dans la zone.”

Simpson aimait avoir un visage familier et le confort qui l’accompagnait.

“Je suis tellement habitué quand je l’ai avec moi à l’entraînement”, a déclaré Simpson. “Entendre ses paroles m’a encouragé et m’a certainement aidé aujourd’hui. Et j’ai pu utiliser cela et ce que je faisais dans la pratique et le montrer ici.

Molly Kuntzi de DeKalb exécute sa routine d’exercices au sol lors de la réunion de section de gymnastique féminine de Lake Park à Roselle le lundi 6 février 2023. (John Starks jstarks@dailyherald.com)

Les Lancers joueront maintenant le jeu d’attente pour voir s’ils peuvent avancer en tant qu’équipe générale. Ils devraient savoir d’ici tard jeudi soir.

“Nous avions environ deux points d’avance sur notre régional”, a déclaré l’entraîneur des Lancers, Jake Luketin. « Je pense que nous avons un bon coup. J’ai dit toute l’année que c’était un super groupe de filles. Ils sont vraiment jeunes. Notre thème en ce moment est que nous voulons être en avance parce que je sais que l’année prochaine, nous aurons une excellente équipe, mais si nous pouvons arriver un an plus tôt, cela leur donne cette expérience un an plus tôt.

Julia Bartnik a remporté le saut avec un 9,65 et le concours général avec un 37,425 pour mener Lake Park. Bien qu’elle sache qu’elle ira au Palatin, elle pense vraiment que les Lancers méritent d’y arriver et de représenter en équipe.

« Je suis tellement contente de la performance de notre équipe », a-t-elle déclaré. « Nous avons si bien fait aujourd’hui et vraiment bien sous la pression. Nous aurons pratique cette semaine. Je suis ravi de voir ce qui se passe et de voir où va notre équipe.

Glenbard West (141,275) a terminé troisième et suivi de Glenbard North (139,775), de la coopérative Wheaton Warrenville (137,35) et d’Oak Park-River Forest (133,475).

Skylar Oh a remporté le sol avec un 9,4 pour les Hilltoppers. Elle a également progressé aux barres avec un 9,3. Sa coéquipière Samantha Hopper a terminé troisième au saut avec un 9,475 et quatrième au sol avec un 9,175 pour se qualifier également.

Haylie Hinckley, de la coopérative Wheaton Warrenville, a terminé deuxième au saut de cheval avec un 9,5 et cinquième au sol avec un 9,15 pour se qualifier pour l’État.

Eden Russell de DeKalb exécute sa routine d’exercices au sol lors de la rencontre de section de gymnastique féminine de Lake Park à Roselle le lundi 6 février 2023. (John Starks jstarks@dailyherald.com)

Rachel Nicastro de la coopérative St. Charles n’habite pas trop loin de DeKalb-Sycamore, donc c’est cool qu’elle ait accepté de s’en tenir au thème de la poutre de la soirée.

Elle a pris la troisième place avec un 9,3 et va déclarer pour la deuxième année consécutive. Cela n’a pas été facile sur le corps pour le deuxième.

“La saison a été très difficile pour mon corps”, a déclaré Nicastro. “Pas de blessures majeures mais mes tibias ont été très mauvais et mes talons sont vraiment mauvais. J’ai dû pousser très fort à l’entraînement et travailler très dur sur toutes les épreuves. Heureusement, la poutre est mon événement le plus fort et je peux y aller deux fois, ce qui est excitant, surtout en deuxième année.

Elle a pris la 12e place du concours général avec un 35,85.

Brooklyn McQuillan de Glenbard North a terminé troisième du concours général avec un 36,875. Elle a également terminé deuxième à égalité aux barres avec un 9,35 et au sol avec un 9,275.