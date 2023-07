DeKalb saluée comme la « ville la plus accueillante pour les vétérans » – Shaw Local

DeKALB – L’organisation nationale des vétérans Forty and Eight (40 & 8) a nommé la ville de DeKalb la «ville la plus accueillante pour les vétérans» pour 2023-2024.

L’annonce, faite par le chapitre de l’Illinois de l’organisation de services aux anciens combattants à but non lucratif, vise à mettre en lumière une ville ou un village qui a ou fait quelque chose d’important pour les anciens combattants ou les familles d’anciens combattants dans cette communauté et ses environs, selon un communiqué de presse libérer. L’initiative entreprise doit soutenir la communauté militaire des vétérans et du service actif, selon le communiqué.

« Notre comité d’attribution a été extrêmement impressionné par le nombre important de projets de vétérans dans la région de DeKalb », a déclaré le président du prix Illinois 40 & 8, Wallace ‘Wally’ Hammond, dans un communiqué de presse. « Les divers monuments commémoratifs et reconnaissances des vétérans en disent long sur l’attitude envers les vétérans militaires dans la communauté DeKalb. »

Photo du dossier local de Shaw – Un membre du DeKalb American Legion Post 66 distribue des drapeaux le lundi 29 mai 2023, lors du défilé du DeKalb Memorial Day. (Mark Busch – [email protected])

Ces dernières années, DeKalb a vu l’installation d’un nouveau mémorial des anciens combattants par le pavillon Elks sur Annie Glidden Road. Le mémorial rend hommage aux anciens combattants locaux de toutes les branches de l’armée américaine.

Une horloge centenaire au centre-ville de First Street et Lincoln Highway a également été restaurée en novembre 2021. L’horloge commémorative des soldats et des marins, construite en 1920 et consacrée à nouveau à temps pour la Journée des anciens combattants de cette année-là, rend également hommage à la région hommes et femmes de service.

Michael Embrey, vétéran de l’US Air Force et coordinateur de plusieurs des nouveaux projets, a déclaré qu’il était merveilleux de voir la ville obtenir la reconnaissance qu’elle mérite.

« Il a été passionnant de voir de nouveaux monuments commémoratifs et de mettre à jour les hommages à nos collègues anciens combattants », a déclaré Embrey dans un communiqué. «Il est important de faire savoir aux gens, non seulement dans la communauté, mais dans tout le Midwest, que DeKalb est une ville amie des vétérans et souhaite la bienvenue à tous les vétérans et familles de vétérans à venir visiter. Il ne s’agit pas d’une personne ou d’un groupe, mais d’un effort unifié pour soutenir tous les anciens combattants.

Bien que le prix provienne du chapitre de l’État 40 & 8, les gagnants seront également soumis au comité national du prix 40 & 8 pour examen pour le prix national de la ville vétéran de l’année, qui devrait être annoncé début août.

Le maire Cohen Barnes, un vétéran de l’armée américaine, a déclaré qu’il était ravi de vanter le nouveau titre de la ville.

Le maire prévoit d’assister à la convention State 40&8 à Bloomington, dans l’Illinois, à la mi-août, pour accepter le prix, selon un communiqué.

« En tant que maire de la ville de DeKalb (IL), je suis extrêmement satisfait des efforts de notre communauté pour soutenir nos anciens combattants locaux et leurs familles d’anciens combattants », a déclaré le maire Cohen Barnes dans un communiqué. « Avec les divers projets pour les vétérans au cours des trois dernières années, je suis ravi de faire savoir aux gens de tout le pays que nous sommes la ville la plus accueillante pour les vétérans de l’État de l’Illinois. »